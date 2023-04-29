　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣開設多元長照課程　精進人員專業職能

▲▼ 嘉縣開設多元長照課程精進人員專業量能 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉縣開設多元長照課程精進人員專業量能 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升嘉義縣長照人員各類領域專業知能，衛生局於嘉義縣食安大樓辦理教育訓練，特別邀請嘉義律師公會理事長陳澤嘉律師講授「長照個案常見法律議題」，授課內容深入淺出活潑生動，現場反應熱烈。

▲▼ 嘉縣開設多元長照課程精進人員專業量能 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉縣開設多元長照課程，邀請大律師陳澤佳就法律角度協助民眾。（圖／嘉義縣政府提供）

長照工作包羅萬象，其中以長期照顧衍生扶養義務、遺棄、照顧疏失等常見法律議題，如何在法定規範內協助民眾獲得妥善照顧相對重要，此次訓練邀集照顧管理專員、照顧管理督導、社區整合型服務中心A個管人員、各鄉鎮市衛生所同仁共170位長照人員與會，會中也透過案例分享介紹職場中常見的倫理議題，讓學員對於此方面的議題有更深的瞭解與認識，並可以更敏銳發覺服務對象的需求，適時協助轉介相關社會資源。

▲▼ 嘉縣開設多元長照課程精進人員專業量能 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局每年針對長照人員辦理多樣化的課程，包含感染管制、緊急應變處理及防身術模擬演練、高齡者與身障者多元文化族群差異與性別敏感度、失智症照護與資源連結等等，邀請各領域專家指導授課外，今年也特地規畫辦理 Level Ⅱ（32小時）及Level Ⅲ（24小時）專業課程，藉課程與整合式特殊案例討論，以跨專業團隊學習與資源運用，思考對策、激勵創新，增進各專業間溝通整合協調能力，讓學員加強資源整合及增強職能，以發展因應不同服務對象多元且快速轉變服務需求。

衛生局長趙紋華表示，社會多元服務的需求日新月異，長照服務提供的是以全家、全人、全程的面向思考，每年藉由辦理專業訓練提供實用的資訊，加強長照人員自身實務操作技能，提升專業評估能力，以個案為中心，從全方位思考角度提供本縣民眾各類長照服務諮詢。民眾如有長照服務需求可洽詢各鄉鎮衛生所長照分站，或撥打1966嘉義縣長照中心關心您。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／當鋪遭轟51槍　藏鏡人「鯨魚」羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣開設多元長照課程　精進人員專業職能

嘉義縣山海遊程超豐富　再推食農體驗

嘉義縣預防腸病毒　啟動聯合稽查醫療整備

提升學童反菸害拒菸態度　嘉縣舉辦反菸Q寶兒童創意繪畫比賽

監委林文程、浦忠成巡察嘉義縣　肯定智慧農業及無人載具發展

金門金東區「大停電」影響4089戶　居民罵翻：11天前才大停電

2023桃園觀光工廠嘉年華　首度串聯8縣市觀光工廠聯合展售

母親節好康　65+媽媽1元搭海上巴士「乘高跟鞋教堂遊園車」

嘉義縣國中技藝競賽頒獎及成果發表　新港國中柳沛綺雙料得獎

2023臺灣國際空間設計鈦美獎起跑　張善政：從桃園出發邁向全球

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

當舖槍擊主嫌「鯨魚」抵台　黃國昌發文揭凶殘黑歷史

嘴含尖叫雞憋叫大挑戰　輪流彈橡皮筋全程爆笑

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

穿99元上衣、假裝玩手機　男模仿「8+9拍照」網笑翻

新郎新娘婚禮上聊到忘我XD　沒發現被cue！主持人急提醒

嘉義縣開設多元長照課程　精進人員專業職能

嘉義縣山海遊程超豐富　再推食農體驗

嘉義縣預防腸病毒　啟動聯合稽查醫療整備

提升學童反菸害拒菸態度　嘉縣舉辦反菸Q寶兒童創意繪畫比賽

監委林文程、浦忠成巡察嘉義縣　肯定智慧農業及無人載具發展

金門金東區「大停電」影響4089戶　居民罵翻：11天前才大停電

2023桃園觀光工廠嘉年華　首度串聯8縣市觀光工廠聯合展售

母親節好康　65+媽媽1元搭海上巴士「乘高跟鞋教堂遊園車」

嘉義縣國中技藝競賽頒獎及成果發表　新港國中柳沛綺雙料得獎

2023臺灣國際空間設計鈦美獎起跑　張善政：從桃園出發邁向全球

阿伯騎代步車進超商「保齡球式」撞倒飲料箱！店員厭世轉頭：又來

樂天踢館味全挑戰3連勝　黃子鵬交鋒郭郁政

《水星的魔女》日本推「米奧琳涅」可動模型：再現動畫場面、還有附番茄

小S下廚失手「開鍋一看腿軟」：我承認像排泄物！　急上線求食譜

結婚6年，老公變3歲！還來不及道別⋯「認識的他一夜之間不見了」

AV國民男友來台！　下海示範「單手解釦」打開女粉新世界

味全龍肯定整合效益　劉榮華確定轉任正式教練

快訊／北市酒泉街大火「濃煙竄天」　疑似堆放機油引發悶燒

【進擊的巨人展 FINAL快閃店】快閃台中5月免費入場、台灣限定區首次公開

十銓科技發表三款固態硬碟　MP44讀寫速度最高達7,000MB

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

地方熱門新聞

好市多賣A肝毒莓　台南市衛生局出手了

金門金東大停電影響4089戶

嘉義爆學生遭霸凌　家長怒報案

西拉雅熱氣球嘉年華南消同樂

竹市關埔國小光武國中　學童通道優化

台南400讓國際觀光客看到甚麼？

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

撞球館藏百家樂職業賭場

嘉義縣山海遊程再推食農體驗

嘉義縣三合一村落創生提案落實公民參與

大甲媽步出永樂街　王惠美送駕

想投資虛擬貨幣賺錢　男險被騙150萬

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

團購過期10年蹄膀逆轉！衛生局稽查結果出爐

更多熱門

關鍵字：

嘉義縣長照

讀者迴響

熱門新聞

歐陽娜娜緊身私服曝「真實身材」！

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚

他買好市多冷凍莓　全家中獎發燒

忘記拿東西！人妻下車遭丈夫倒車撞死

狠母拿女兒換毒品　她穿Elsa洋裝遭性侵亡

「殯葬業龍頭」第二代登雜誌封面

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

黃虛線超警車被攔下！駕駛愣問：沒違法吧

為討債！百公斤女暴怒一坐「壓死她」

妻點頭買「第6輛車」　真相笑翻千人

許光漢被IU翻牌！　百想「只PO跟他合照」網嗨炸狂Tag

企鵝妹遭塞滿物資變流浪漢！粉絲超心疼

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

男不舒服以為感冒！「臉色慘白」　醫一照：完全阻塞了

甜不辣店內用喝到飽！女大生清空整桶挨罵

更多

最夯影音

更多
遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳
納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面