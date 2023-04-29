嘉義縣開設多元長照課程　精進人員專業職能

▲ 嘉縣開設多元長照課程精進人員專業量能 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升嘉義縣長照人員各類領域專業知能，衛生局於嘉義縣食安大樓辦理教育訓練，特別邀請嘉義律師公會理事長陳澤嘉律師講授「長照個案常見法律議題」，授課內容深入淺出活潑生動，現場反應熱烈。





▲▼ 嘉縣開設多元長照課程，邀請大律師陳澤佳就法律角度協助民眾。（圖／嘉義縣政府提供）

長照工作包羅萬象，其中以長期照顧衍生扶養義務、遺棄、照顧疏失等常見法律議題，如何在法定規範內協助民眾獲得妥善照顧相對重要，此次訓練邀集照顧管理專員、照顧管理督導、社區整合型服務中心A個管人員、各鄉鎮市衛生所同仁共170位長照人員與會，會中也透過案例分享介紹職場中常見的倫理議題，讓學員對於此方面的議題有更深的瞭解與認識，並可以更敏銳發覺服務對象的需求，適時協助轉介相關社會資源。

衛生局每年針對長照人員辦理多樣化的課程，包含感染管制、緊急應變處理及防身術模擬演練、高齡者與身障者多元文化族群差異與性別敏感度、失智症照護與資源連結等等，邀請各領域專家指導授課外，今年也特地規畫辦理 Level Ⅱ（32小時）及Level Ⅲ（24小時）專業課程，藉課程與整合式特殊案例討論，以跨專業團隊學習與資源運用，思考對策、激勵創新，增進各專業間溝通整合協調能力，讓學員加強資源整合及增強職能，以發展因應不同服務對象多元且快速轉變服務需求。

衛生局長趙紋華表示，社會多元服務的需求日新月異，長照服務提供的是以全家、全人、全程的面向思考，每年藉由辦理專業訓練提供實用的資訊，加強長照人員自身實務操作技能，提升專業評估能力，以個案為中心，從全方位思考角度提供本縣民眾各類長照服務諮詢。民眾如有長照服務需求可洽詢各鄉鎮衛生所長照分站，或撥打1966嘉義縣長照中心關心您。