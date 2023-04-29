小一數學題太難！碩士爸「冒汗解10分鐘」不死心　兒1句侮辱性極強

網搜小組／閔文昱報導

小學生的數學作業通常是簡單的運算，但有時答案會讓家長百思不得其解。大陸社群近日瘋傳一段影片，一名理工科碩士畢業的爸爸在面對小一兒子的數學作業時，竟面有難色，苦算了10分鐘仍得不出答案，一旁的兒子見狀後還貼心詢問「爸爸，你要不要看答案」，笑翻不少網友。

根據該段影片，一名湖北碩士爸爸正埋頭苦算一份小學一年級的數學作業，但他解了10分鐘、額頭都冒出汗珠，仍不知道題目的答案為何。最終一旁的兒子似乎是想給爸爸台階下，貼心地拿著解答來詢問「爸爸，你要不要看答案」，不料爸爸仍不死心，當場拒絕「不看不看」，並繼續與眼前的題目糾纏。

▲一名理工碩士爸在寫小一數學題時，解到冒汗仍得不出答案。（圖／翻攝自微博）

影片曝光後，不少網友紛紛笑稱「對理科男最大的侮辱就是給他看答案」、「我也有同樣的經歷，小學的數學題也把我逼瘋過」、「想當初，兒子一年級的數學題真的是全家出動」、「碩士也有數學不好的」、「主要是現在的題目模稜兩可的，做家長的真的很難」。

從影片中可見，該題的題目是「『迎奧運，講文明，樹迎風』這9個漢字分別代表1～9這9個不同的數字，當這9個數字放在代表奧運五環的圓圈內之後，要讓每個圓圈內漢字代表的數字相加起來是13，請你算出一種來。」

有網友也公布正確答案「可以把1～9中的的數字，兩個或三個相加等於13的列出來，然後套在不同的漢字裡，用這種最笨的方法就能順利解答出來，初中或高中的方法，一年級的小朋友根本就不會，也聽不懂。」

▼有網友公布其中一種答案。