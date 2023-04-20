葉門大規模踩踏85死322傷　群眾擠成一團「絕望伸手」求救畫面曝

▲大批群眾擠成一團卡住。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

葉門首都沙那（Sanaa）19日爆發大規模群眾踩踏事件，迄今造成85人死亡，超過322人受傷，當局已拘留2人。如今事發當下的現場畫面也曝光，眾多群眾擠成一團卡住，被壓住的人絕望伸手呼救，一旁的人則是努力把受困群眾拉出。

綜合衛報、天空新聞報導，當時有商人組織發錢助貧活動，每人可拿到9美元（約新台幣270元），現場湧入數百人，就在踩踏事件發生之前，現場幾乎可說是人山人海，大批群眾擠在一起，動彈不得。目擊者宣稱，當時反政府組織「青年運動」（Houthi）為了控制場面對空鳴槍，結果打中電線造成爆炸，引發群眾恐慌奔逃，才會演變成大規模踩踏事件。

青年運動內政部發言人把憾事歸咎活動主辦單位「隨機發錢」行為，沒有和當地政府合作才會釀成悲劇，目前已拘留2名活動主辦人員，相關調查正在進行中。

依據社群媒體流傳的多段影像畫面，多具遺體橫躺在地上，還能群眾擠成一團卡住，被壓住的人絕望伸手呼救，一旁的人則是努力把受困群眾拉出。安全官員向法新社透露，整起事件至少造成85人死亡，超過322人受傷。

在事發之後，群眾抱著一絲希望湧向現場，想要找到親人，但被禁止進入現場。事發區域周邊已部署大量安全部隊。