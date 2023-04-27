以為企鵝妹是「韓國台女」！他看完環台直播改觀　釣出一排人喊+1

▲企鵝妹徒步環島中，驚人毅力引發網友熱議。（圖／翻攝自企鵝妹IG）



實習記者林郁婷／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」柳允進過去曾來台灣讀書，最近展開「走遍台灣」環島之旅，一路上邊走邊直播，每天持續好幾十個小時。有網友原本覺得企鵝妹是在炒作，現在看完直播後對她改觀，大讚企鵝妹真的非常有毅力。文章一出，立刻釣出大批鄉民喊+1，更誇她「EQ真的好到異於常人」。

一名網友在PTT以「看了直播有人也對企鵝妹改觀了嗎」為題發文，表示以前沒關注企鵝妹的直播，覺得她好像是「韓國台女」，「這幾天上班無聊就掛著她的台當背景音看，看到她一天走好幾個小時」，對比之前有人在台中走沒多久就跌倒破皮，「（企鵝妹）就算是為了炒熱度也算很有毅力了！」因此好奇忍不住問大家，「有人這次看直播也對企鵝妹改觀了嗎？」

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貼文曝光後，釣出一排網友留言喊+1，「改觀+1」、「+1 真的有夠猛」、「+1有毅力給推」、「看了兩天，給她訂閱個1個月」、「真的是用行動讓人閉嘴」、「不知不覺就看了四天」、「真心覺得猛」、「這次真的是佩服，不然以前也不喜歡她」、「有走過就知道有多累，滿滿respect」、「本來一度以為體力到極限，情緒要崩潰關台了，後來情緒的轉換，克服身體疲累，EQ真的好到異於常人」。

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