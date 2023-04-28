類核保護傘？美國安高官反駁「核共享」說法　南韓：其實感覺類似

▲拜登、尹錫悅在聯合記者會上公布《華盛頓宣言》，提到美韓兩國成立「核磋商小組」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅、美國總統拜登於美東時間26日在白宮舉行會談，其中被韓方視為最大的一項外交成果，即為美韓雙方通過《華盛頓宣言》，同意成立「核磋商小組」（NCG），實現美國對南韓的擴張遏制承諾，包括頻繁派遣核動力潛艦等戰略資產前往韓半島（朝鮮半島）海域。

南韓總統辦公室、執政黨國民力量宣稱，此舉措其實等同於美國對南韓的「核共享」承諾；然而對此，美國國家安全委會議（NSC）東亞暨大洋洲事務資深主任凱根（Edgard Kagan）卻明確指出，「我們不認為，《華盛頓宣言》屬於『核共享』。」

根據《韓聯社》，目前尹錫悅仍在美國波士頓繼續下一個行程，然而在返國之前卻爆出，美國、南韓在「核磋商小組」的解釋上似乎存在著一定差距，對此目前仍陪同尹錫悅訪美的南韓總統辦公室高層人士受訪時解釋，「事實上我認為，感覺（該宣言）是核共享，以及不是核共享，兩者間並不是所謂的立場差異。」

該名高層人士進一步說明，「我們（南韓）確實不屬於和美方共享核武。在韓美兩國元首簽署含有進一步擴張遏制舉措的文件後，將以此來打造更加安全的大韓民國。」

先前南韓總統辦公室曾說明，關於先前提及南韓和美國達成「核共享」的說法，是因為透過簽署華盛頓宣言，來讓南韓民眾感覺到更進一步的擴張遏制措施、以及近似和美國共享核武的效果；另外在美國決定頻繁派遣能攜載核彈頭的戰略核潛艇（SSBN），透過更實質性的舉措，安撫民眾對於北韓（朝鮮）核武威脅的不安、達到幾近在韓半島（朝鮮半島）部署核武的效果。

凱根表示，「雖然我無法說明南韓總統辦公室如何定義『核共享』，但根據我方（美國）的定義是，（華盛頓宣言）並不是『核共享』。」

報導分析，美國政府始終維持明確立場，即美國總統對於使用核武保有獨占、具排他性的最終權限，對於南韓政府解釋「核共享」的脈絡上維持更審慎的態度，而雖然美國透過《華盛頓宣言》強化對於南韓的擴張遏制之協防承諾，卻無法和南韓共享核武使用的「單一權限」。

另外，美方也擔心南韓會將「核共享」一詞，解釋為允許重新在南韓部署核武。凱根表示，美方無意將核武再度搬進半島內。