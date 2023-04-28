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快訊／日韓互相將對方恢復「貿易優惠國」名單

▲▼日韓貿易戰,日韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019年日韓貿易戰時的出口限制措施將考望相繼解除。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅主動向日本釋出善意，並於今年3月拜訪東京會晤日相岸田文雄。根據日媒《共同社》、《每日新聞》，繼南韓產業通商部於本月24日將日本重新列入「白色國家」（出口優待對象國）名單後，日本經濟產業省今（28）日做出類似措施，將會修改2019年實施的出口限制措施，讓南韓重返A組國家（白色國家）名單。

2019年針對南韓實施的半導體3項核心材料出口限制措施，至今年3月鬆綁後，預估未來將會全面解除。

先前日本和南韓政府曾於24至25日在東京召開局長級的「出口管理政策大會」，當時在討論時日本就研擬是否恢復南韓白色國家名單地位；此前南韓被日本列入「B組國家」，即日本企業一旦計畫向南韓出口帶有可供武器用途之疑慮的物品時，若想過關斬將、在一定期間內一次獲得批准，須先經過日本經產省審查，至於白色國家名單者則可減免審查程序，美國、英國等26國即被日本列入Ａ祖國家。

據悉，先前南韓大法院對於二戰朝鮮籍非法徵用勞工案判決出爐，引發日本政府和企業不滿，當時安倍政府從2019年7月起嚴格審查出口至南韓的3項半導體核心材料、該年8月更直接將南韓從日本「白色國家」名單中移除，而南韓文在寅政府則實施對等的報復措施，並向世貿組織（WTO）申訴；不過，今年日韓關係獲得改善後，南韓政府已於今年3月取消針對日本的世貿訴訟，本月24日起更直接將日本恢復為貿易優待對象國。

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