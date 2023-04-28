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觀音工業區表揚192模範勞工　與花蓮光華樂活創意園區締結姊妹會

▲觀音工業區廠商協進會表揚模範勞工。（圖／記者楊熾興攝，下同）

▲觀音工業區廠商協進會表揚模範勞工。（圖／記者楊熾興攝，下同）

記者楊熾興／桃園報導

北部最大的觀音工業區廠商協進會今日上午舉行會員代表大會除表揚區內近200位模範勞工外，也與花蓮縣光華樂活創意園區廠商協進會締結姊妹會，蔡秋雄理事長表示，將持續凝聚廠商情誼守望相助，共謀觀音工業區發展。

▲觀音工業區廠商協進會表揚模範勞工。（圖／記者楊熾興攝，下同）

觀音工業區廠協進會今日上午在桃園喜來登酒店舉行第17屆第二次會代表大會，這也是新冠疫情結束後廠商們首次大型聚會，區內150多家廠熱情與會，更邀請北部各工業區廠商協進會理事長參與，會中由財團法人台灣產業服務基金會作「低碳輔導廠商說明會」及桃園市衛生局「五癌篩檢」掌握健康宣導說明會。

▲▼並與花蓮縣吉安鄉光華樂活創意園區廠商協進會簽約締結為姊妹會。（圖／記者楊熾興攝）

▲▼並與花蓮縣吉安鄉光華樂活創意園區廠商協進會簽約締結為姊妹會。（圖／記者楊熾興攝）

▲▼並與花蓮縣吉安鄉光華樂活創意園區廠商協進會簽約締結為姊妹會。（圖／記者楊熾興攝）

蔡秋雄表示，儘管去年新冠疫情嚴峻，但廠協會仍極力召幕會員，共新增17家會員達到近年會員數新高，此外在職業安全衛生計劃獲得觀音工業區優良安全衛生促進會獎，更在北部各工業區區域聯防組織中，榮獲111年度北區績優單位第一名。

為慶祝五一勞動節也頒獎表揚區內192位模範勞工，接著是締結姊妹會由蔡秋雄與花蓮縣吉安鄉光華樂活創意園區廠商協進會理事長黃大韋雙方代表簽字締約為姊妹會。

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