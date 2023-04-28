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大陸 大陸焦點 特派現場

上海台商趕集嘍！喊大家逗陣歡樂過五一

記者趙禕/上海報導

由上海市台商、台青共同搭起的「花樣青春　春日好市」活動在上海黃浦區的日月光中心啟動，將在大陸即將到來的五一小長假裡，給上海市民和到滬遊客一個充滿歡樂的花漾體驗。

▲▼由上海台商、台青共同搭起的「花樣青春　春日好市」將從4/27到5/3在上海黃浦區的日月光中心歡樂舉行。（圖／記者趙禕攝）▲▼由上海台商、台青共同搭起的「花樣青春　春日好市」將從4/27到5/3在上海黃浦區的日月光中心歡樂舉行。（圖／記者趙禕攝）▲▼由上海台商、台青共同搭起的「花樣青春　春日好市」將從4/27到5/3在上海黃浦區的日月光中心歡樂舉行。（圖／記者趙禕攝）

這場持續一個星期的活動由上海市台灣同胞投資企業協會大健康行業工委會和黃浦區工委會共同主辦，邀請在上海的台商和台青們共同參與，搭起了40多個不同的攤位，展售各種健康和文創元素的商品；包括環保材質創意小物、手作藝術羊毛氈、中國風繪畫衍生品、傳承非遺花絲技藝的女性飾品、原創設計純手工皮飾、金水湖衡新海菲秀、創新酒飲、台灣經典小吃車輪餅、美味可口章魚燒和咖啡、糕點及甜品等。為了提供台青們一個展現自我的平台，所有的攤位都是免費提供的。

▲▼在市集裡有各式各樣風格獨特的文創商品，也有好吃好喝的台灣風味小吃。（圖／記者趙禕攝）▲▼在市集裡有各式各樣風格獨特的文創商品，也有好吃好喝的台灣風味小吃。（圖／記者趙禕攝）▲▼在市集裡有各式各樣風格獨特的文創商品，也有好吃好喝的台灣風味小吃。（圖／記者趙禕攝）

活動不僅可以讓前來的市民和遊客們吃好喝好，還有帶著大家一起動一動的運動嘉年華，教大家快樂瘦身；有年輕音樂藝術家的街頭表演，帶來活潑歡快的旋律；更有專家現場講解並示範急救常識，讓大家在危急的時候可以幫助身邊的人。

▲遊客在這裡可以跟著教練動一動、駐足欣賞歡快的旋律、聽專家講解示範急救常識，還可以悠閒的坐在草地上小憩。（圖／記者趙禕攝）▲遊客在這裡可以跟著教練動一動、駐足欣賞歡快的旋律、聽專家講解示範急救常識，還可以悠閒的坐在草地上小憩。（圖／記者趙禕攝）

主辦這場活動的上海市台協大健康工委會主委王瓊芝表示，這次活動為在滬創業台青打造嶄露頭角、宣傳品牌的平台，活動融合了大健康、台青創業及文創概念於一體的沈浸式互動體驗，祝福參與的台青們可以在這個平台盡情發揮，不負青春，有所收穫。

▲上海市台協副會長、大健康工委會主委王瓊芝。（圖／記者趙禕攝）▲上海市台協副會長、大健康工委會主委王瓊芝。（圖／記者趙禕攝）

上海市台協會長張簡珍也說，這次活動嫁接起兩岸台青的交流，讓更多企業認識台青，也讓台青們能夠在這裡發揮他們的長才創業就業。

▲上海市台協會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）▲上海市台協會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）

本次活動還召集了六家台資企業，結合企業需求提供支持台青發展的合作項目，包括快樂檸檬的「鮮點吧青年創業計劃」，為青年創意培養實戰社會經驗、搭建創業平台，激發青年創業熱情；台商上海冠軍貿易有限公司的「創意星球創業計劃」，讓台青參與產品創意設計，並擇優生產銷售提高台青創業實戰能力與熱情；喬山健康科技邀請青年們揮灑創意，策劃產品推廣圖文或短視頻拍攝作品，提供優秀作品獎勵金及大陸總部實習名額，挖掘大陸新媒體的未來流量之星。

這次活動的場地方上海日月光中心針對青年創意設計對市場化的需求，特設青年文創公益市集區域，為新生設計力量搭建展示和實踐的平台；台商85度C將在今年七夕推出限定款蛋糕，廣邀台青參與蛋糕的創作設計，被選中的設計將推出聯名款蛋糕在門店銷售；在滬台青創業企業質成文化則將提供熱門商圈市集免費攤位，加強品牌宣傳，幫助在滬創業的台青打開市場，借推動市集經濟將台灣特色夜市文化融入上海夜經濟，打造具有兩岸特色的市集經濟。

▲六家台資企業提供支持台青發展的合作項目。（圖／記者趙禕攝）▲六家台資企業提供支持台青發展的合作項目。（圖／記者趙禕攝）

活動在上海市台辦副主任王立新、上海市台協會長張簡珍、上海市台辦經濟處處長丁磊、黃浦區台辦主任陳理、黃浦區打浦橋街道黨工委書記姜敏、上海市台協常務副會長陳正文、林建雄、市台協大健康行業工委會主委王瓊芝、市台協黃浦區工委會主委吳伯超，共同以象徵為樹苗澆灌祝福源泉的方式正式啟動，寓意著期許台青們深耕大陸，茁壯成長。

▲上海市台辦副主任王立新等人共同啟動「花樣青春　春日好市」活動。（圖／記者趙禕攝）▲上海市台辦副主任王立新等人共同啟動「花樣青春　春日好市」活動。（圖／記者趙禕攝）
▼一群青春洋溢的年輕人，以活力動感的舞蹈為活動開場。（圖／記者趙禕攝）▼一群青春洋溢的年輕人，以活力動感的舞蹈為活動開場。（圖／記者趙禕攝）
▼參加啟動儀式的嘉賓用花朵祝福活動圓滿成功。（圖／記者趙禕攝）▼參加啟動儀式的嘉賓用花朵祝福活動圓滿成功。（圖／記者趙禕攝）

這場活動從4月27日開始將一直舉辦到5月3日大陸五一小長假結束，熱情邀請上海市民、到上海旅遊的遊客和所有在上海的台胞攜家帶伴共同開啓一場青春的狂歡、探索健康的快樂旋律。

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