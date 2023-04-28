嘉義市民防總隊完成整編　籲18歲以上年輕人踴躍加入

▲▼嘉義市民防總隊幹部授證暨民防大隊整編完成 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市112年民防團隊整編作業完成，市長黃敏惠於民防大隊聯誼餐會中，頒發民防總隊副指揮官黃俊森、義警大隊大隊長侯健一、義交大隊大隊長陳英春、民防大隊大隊長李啟仁、民防大隊幹部等派令及民防大隊部顧問聘書，並邀請嘉義市各級民意代表、嘉義憲兵隊、嘉義後備指揮部、民防、義警、義交及警察局各級幹部和各界賢達人士共與盛會。

會中市長黃敏惠頒授民防大隊隊旗給予李啟仁大隊長，湛藍的旗幟上有民防大隊的隊徽，展現嘉義市民防大隊團結的氣勢與精神，並由民防總隊秘書單位〔嘉義市政府警察局防治科〕及民防大隊成員表演體技操，運用警察綜合逮捕術、跆拳道等戰技，結合無敵鐵金剛歌曲，展現民防應用技能，期許每位夥伴都能化身為守護、愛嘉的民防鐵金剛。

警察局表示，為強化全民防衛體系，精進平時戰時民防人力協勤運用，希望以機動性、活潑性的多元化召募方式，吸引更多嘉義市年滿18歲以上的年輕人積極加入警察機關民力任務隊。

黃敏惠親自至會場主持授證、激勵民防團隊士氣外，並感謝各協勤民力為嘉義市治安貢獻心力、積極協勤的無私奉獻，希望在市府團隊和民力幹部的合作下，能夠落實並精進民防工作各項技能，提升民防團隊的運作功能，讓嘉義市持續成為最宜居的幸福城市。