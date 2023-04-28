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知識衛星打造長賣的爆款精品課　單堂今年第一季賣破3500萬

知識衛星再創紀錄！《超級數字力│一生受用的財務思維課》2023年第一季銷售破3.5千萬（圖／知識衛星提供）

▲熱銷的爆款精品課吸引近兩萬人。（圖／知識衛星提供）

消費中心／台北報導

線上精品課平台知識衛星 SAT. KNOWLEDGE 與業師MJ林明樟推出的大師課程《超級數字力│一生受用的財務思維課》，繼2022年創下營收超過新台幣一億元的紀錄後，再度締造佳績：2023年第一季銷售超過3,500萬，目前累積總營收超過1.5億！在募資期間後，依然維持高熱度，並獲得學員青睞，吸引更多人學習建立財務思維，打破過去外界對於線上課程僅有在募資期才能帶來大量銷售的印象。

全台最熱銷的爆款精品課程
MJ林明樟老師開設的實體課程早頗負盛名，知識衛星經過深度的市場研究、多場使用者訪談，重新規劃、設計適合大眾的《超級數字力｜一生受用的財務思維課》，從募資開跑時就備受矚目，募資的1.5個月期間就已賣破8,000萬，2022年累積銷售超過1億，更在2023年第一季創下單季3,500萬的紀錄，累積總營收已破1.5億可謂是長賣的熱銷「經典課程」。

如何打造長賣的學習產品？內容是關鍵
知識衛星產品長薛佳文表示：「此課程的總時數將近11小時，以線上課程來說時數偏長，但依然能吸引近兩萬學員修課，顯現出市場對於系統化知識、精實課程內容的需求，加上知識衛星對於課程品質與內容的嚴格要求，從影音、視覺設計到線上教具開發，都不假他人之手，才能在開課之後持續獲得五星好評，吸引學員加入。」

《超級數字力｜一生受用的財務思維課》為目前台灣唯二銷售破台幣億元的線上課程，另外一門同樣為知識衛星出品、近期剛開課的《從「流量經營」到「熱銷熱賣」｜愛莉莎莎的自媒體銷售學》，可謂「把流行變經典」的另一典範。
 

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