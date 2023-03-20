8大熱門線上課程　網推「投資理財」入門好方法

▲打開筆電或平板，連上網之後就能隨時隨地上課，是現在常見的學習方式。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

線上課程因為時間、地點彈性，還可以配合個人進度重複觀看，學習不受限的特色，成為許多人自學成長或提升專業技能的首選，尤其在疫情帶起熱潮後，宅學習更是成為常態，雖然網路上的開課內容五花八門，但在網路聲量排行榜中，有8大線上課程類型特別受到網友熱議。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「線上課程」話題網路聲量表現，觀察到最受關注的是「語言」類型，就有人表示自己英文程度雖然不錯，工作時仍感覺口說能力不足，因此考慮在空檔時間透過線上學習平台加強。

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▲網友熱議的線上課程類型。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

其次是「投資理財」，網路上有許多專家推出自己的理財課程，幫助無相關背景知識的人慢慢認識這方面領域，並活用在生活中，但此類課程費用較高昂，有網友分享「有一點概念我就開始自己摸索了」，認為「師父領進門，修行在個人」，還是要靠自己規劃適合自己的投資方式才好。

線上學音樂也是很歡迎的課程之一，且現在教學內容多元，除了樂器運用，還有樂理、編曲等種類，讓學生更了解曲譜架構、音樂的組成和創作，在學習的同時放鬆身心靈。

剛畢業的學生或是想換工作的社會人士，對於求職、轉職難免感到焦慮，「求職面試」類課程除了教履歷撰寫、面試技巧，有時也包含了解自我價值、如何談到合適薪水等議題，無論找工作或在職不同階段，都有不小的幫助，吸引不少人利用線上課程為自己在求職路上增添助力。

另外，疫情期間，許多健身房嚴格遵守需佩戴口罩的規定，使許多人轉為在居家健身，也有越來越多網紅分享健身技巧，後續更是開設了線上課程，讓教學更系統化並分享相關運動知識，因此受到許多健身新手青睞。