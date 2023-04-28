可果美聯名大甲鎮瀾宮！Ｑ版媽祖印上包裝　民眾：保庇又療癒

▲知名蔬果專家「可果美」與大甲鎮瀾宮媽祖，推出Ｑ版媽祖限定款包裝，並且在遶境活動行程擺起攤位，應援信眾。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

一年一度宗教盛事大甲媽祖遶境，吸引不少信徒朝聖，而有「蔬果專家」之稱的可果美，跨界聯名『大甲鎮瀾宮』，首度推出限定款包裝，Ｑ版媽祖印上鐵罐平安又神氣，光看就覺得神力十足。

民眾表示，「我發現有媽祖可愛的頭像非常可愛，蕃茄就是給人家很健康的一個形象，可以跟宗教搭配在一起，我覺得非常地就是非常有創意這樣。」另一位民眾也說，「今年看到Ｑ版媽祖更是可愛，覺得喝了就感覺有喝有保庇的感覺，而且我想要就是分享給我的親朋好友，因為這次的瓶身設計我非常喜歡。」

▲媽祖聯名款「100%蕃茄汁」，可果美攜手媽祖來保庇。（圖／記者姜國輝攝）

可果美現場擺起攤位發放兩款熱銷飲品，其中最為人熟知的就是「100%蕃茄汁」，除了鐵罐包裝經典，蕃茄汁更是經過獨家加熱破碎技術特殊處理，將營養完全釋放，含有豐富的「茄紅素」，以最自然的原味忠實呈現。

臺灣可果美行銷經理楊馥瑈表示，「可果美在台灣已經快要一甲子 ，這一次主要是跟大甲鎮瀾宮合作，推出限量版的媽祖包裝的『100%蕃茄汁』來跟大家做結緣，那限量版媽祖包裝的蕃茄汁，100%原汁不加糖、不加香料，還有天然的茄紅素還有電解質。」

▲▼現場加入LINE好友就可以免費領取，可果美「100%蕃茄汁」或是「野菜一日100%綜合蔬果汁」。（圖／記者姜國輝攝）

另一款則是『野菜一日100%綜合蔬果汁』，一瓶熱量不到100大卡，小小一瓶快速補充蔬菜營養，臺灣可果美行銷經理楊馥瑈表示，「在日本也銷售非常多年，賣得也非常好，去年正式引進台灣，同樣是100%不加糖也不加防腐劑，還有12種蔬菜在裡頭，可以讓大家快速補充一日不足蔬菜營養，純素也可以喝，產品也參與廟方的過火儀式，相信未來不管在實質上或精神上，都能替大家帶來平安與健康。」

▲臺灣可果美行銷經理楊馥瑈期盼可果美能一同守護遶境民眾的健康。（圖／記者姜國輝攝）

一般民眾如果想購買，全台全聯福利中心、三大量販、區域超市以及可果美健康宅配網，都可以買得到，可果美攜手媽祖來保佑，不僅為遶境民眾健康應援，Ｑ版媽祖印上罐更是吸睛，話題十足。