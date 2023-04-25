下半年最強運勢！命理師點名「3生肖」：將翻身致富

▲3個生肖下半年後好事接連發生，甚至有翻身致富的可能。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序來到四月的第4周，算算只剩下2個月多就要走過2023年的一半了。是否有民眾覺得2023年反而自己越過越累呢？新浪微博的命理專欄《運勢女王》就點名了3個生肖在2023年是「上半年辛苦」，但是進入下半年後運勢變超強，好事接連發生，甚至有翻身致富的可能，而這3個生肖分別是兔、狗、雞。

肖兔者

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屬兔的人平和且特別的積極大氣，加上是一個比較講誠信的人，對待生活中的種種事情，十分的細致，還能夠耐心的做好自己該做的事情，他們在今年上半年需要打基礎的事情特別多，可能會在很多方面顯得很辛苦。

不過壓力終究可以帶給他們更大的動力，屬兔的人在事業和生活場上能找到正確的方向，而且處理問題的方式也非常靈活，能夠在今年的下半年來到之前，就告別辛苦的生活，上半年雖然有些勞碌，但是一切都很值得，到了下半年將風生水起，而且越過越樂觀，生活中就充滿希望。

肖狗者

屬狗人的天性大氣、樂觀，充滿奮鬥精神，而且在日常生活之中願意用更加努力的姿態來完成每一件任務，所以上半年時可能會過得有些辛苦，盡管每件事情做得精益求精，但仍然有不完美的地方，好在在今年的下半年來到的時候，能更順利的進步，比上半年更有狀態，而且風生水起，取得新的成就，不僅在職場上越賺越多，還能收獲相應的名望，讓自己的日子越過越美好。

肖雞者

屬雞的人非常有個性，且有自信，他們對於生活的積極表現是無處不在的，加上今年會有相應的成功和進步運勢，雖然上半年比較辛苦，讓自己持續了一陣子的煩惱，但從下半年開始，身邊會出現貴人，幫助屬雞的人提升奮鬥效率，接下來就可以更好地累積財富，不僅能夠告別貧窮，還能把家境完全扭轉過來，日子越過是越富足的。

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