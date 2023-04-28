一踏進這間咖啡廳店員都認識你！點「老樣子」就知道你喝什麼

▲整間店的店員都是你「相識的朋友」。

記者周偉承／綜合報導

不喜歡一個人獨處、喜歡有人陪伴、關心的感覺嗎？日本東京日前有一間特別的咖啡廳開幕了，店名就叫做「朋友開的咖啡廳」，而特別的地方就是整間店的員工都是與你「認識的朋友」！

這間於東京原宿新開幕的咖啡廳設定上是由「客人的朋友」所經營，任何一位客人到店裡都會被當作朋友、熟客般親切對待，店員都會相當自然地與你搭話閒聊，彷彿是真實存在你記憶中的朋友一般。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了貫徹這樣的設定，店員都會是演員、模特兒等從事演藝工作的人員，所以能夠自然地融入情境，此外，餐點名稱也都經過精心設計，例如點「老樣子」的話，就會由店員幫你決定，「你好像很忙，幫我做簡單的就好」則是濾掛式咖啡，諸如此類特別的品名讓你像是真的「常客」一般，即使是第一次來也能毫不尷尬地點餐。

▲明明是第一次見面，店員卻能讓客人產生相識已久的感覺。

去過該店的網友也在推特上分享經驗，他提到，初次進到店裡就被當作老友一般地招呼，「你還特別跑來啊！謝啦！今天很熱吧？啊！坐那裡吧！」、「你常喝的是冰拿鐵吧？」、「等等要去哪裡玩啊？」各種閒話家常般的問候，讓他彷彿出現了不存在的記憶，好像真的與店員們熟識一樣，就連要離開時也能自然地與店員合照，其他人看到也會開心要求入鏡，整個過程就像去探班一樣，讓他直呼以後還想再去光顧。