暑假飛日本機票「單程降5千」！樂桃罕見大範圍日期降價

▲樂桃航空大範圍降價，暑假飛東京降幅最大五千元。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

樂桃航空累積5,000萬名旅客，4月24日20:00起至4月27日19:59止將辦理「5,000萬搭乘人次感謝祭」，國際線航班票價9折、日本國內線航班單程2,525日圓（約新台幣575元）起。不只如此，專家通報，樂桃航空多數航點大範圍日期降價，以台北－東京為例，暑假單程降幅最大接近5000元，平均降幅2500元左右。

臉書粉專Just.崩潰.ME表示，「樂桃多數航點大範圍日期降價，降價後再搭配目前國際線九折，以台北－東京為例，7、8月單程降幅最大接近5000元，平均降幅2500元左右。高雄－大阪部份日期降幅也超過1000元，樂桃這樣的操作確實不常見」。

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樂桃航空推出「5,000萬搭乘人次感謝祭」優惠活動，日本國內線與國際線皆適用。活動優惠價為日本國內線單程2,525日圓起，國際線單程9折起，Simple Peach 和Value Peach皆適用此優惠。

搭乘時間分別為日本國內線航班2023年5月9日至10月28日；國際線航班2023年5月8日至10月28日。

樂桃航空提醒，Simple Peach Promo票價將另外收取行李託運和預選座位費用。Value Peach Promo票價將另外收取第二件行李、先行座位或巧選座位的預選座位費用。須另行支付機場稅等費用，不另收取燃油費。