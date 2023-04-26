日本台灣交流協會高雄事務所新所長　拜會黃偉哲暢談交流願景

▲日本台灣交流協會高雄事務所新任所長奧正史今，拜會黃偉哲市長，雙方暢談交流願景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本台灣交流協會高雄事務所新任所長奧正史今，26日前往台南市政府拜會黃偉哲市長，雙方暢談交流願景，對今後台南與日本的交流充滿期待。



黃偉哲首先感謝奧所長於4月中旬到任後，馬上安排來訪台南，充分展現對雙方合作的重視。黃偉哲向奧所長說明自己上任後的兩次出訪，就是前往3月的東京食品展，以及參與4月台南直飛仙台的包機首航，而台南民眾在疫情解封後的出國首選也是日本，顯示長久以來日本在台南民眾心中印象都很友善，也非常感謝日本政府在疫情期間捐贈疫苗給台灣。

黃偉哲表示明年就要迎接台南400年，台南不但是文化古都，也是高科技都市，未來會有很多項目希望跟奧所長及日本台灣交流協會高雄事務所合作，期盼多多支持。



奧所長稱讚黃偉哲對於推動日本地方城市交流的熱心，表示不僅期待未來的發展，更會積極協助。奧所長也提到在台南有約760位日本人定居，感謝黃偉哲帶領市府團隊營造安心安全的環境，才能吸引並鼓勵日商穩定投資台南。



奧所長也期待即將到來的台南400年，也提到今年即將在台南市美術館辦理的翁倩玉版畫展，以及今年JNTO（日本政府觀光局）將首次於大台南國際旅展推出日本館，他都將積極協助、合作。





奧正史所長出身於日本青森縣，曾派駐於香港、上海等地，會中以流利的中文與黃偉哲暢談，由於他今天早上參訪了烏山頭水庫，感受到台日友誼歷久彌堅，黃偉哲也熱情歡迎所長有空多到台南，並推薦日後可造訪與日本淵源頗深的山上水道花園博物館。