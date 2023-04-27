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快訊／民進黨三重派系廝殺結果出爐　正國會李坤城46.55％大勝

▲新北市議員李坤城質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲正國會前議員李坤城去年放棄連任，積極爭取立委提名。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨27日中午公布立委初選指標激戰區的新北市第三選區（三重）電話民調結果，正國會前市議員李坤城獲得46.55％大勝，蘇系市議員李余典22.45％、英系市議員彭佳芸16.25％，另有14.75％民眾無表態明確人選；初選結果，將由李坤城代表民進黨參選2024立委選舉。

▲▼李坤城於民進黨初選民調勝出。（圖／民進黨提供）

▲李坤城於民進黨初選民調勝出。（圖／民進黨提供）

新北市第三選區被視為本屆立委初選指標戰區，正國會現任立委余天表態支持同派系、去年就放棄議員連任的李坤城接棒，兩人合體車隊掃街催票，瞄準「誠信條款」向對手開砲，「感謝余天大哥對於誠信的支持」，大酸兩位對手「當選到現在4個多月，議會都還沒有開會，就要來參選立委」。

而派系屬性為英系的彭佳芸也不甘示弱，近日找來剛通過初選的台北市議員王世堅站台，又邀請嘉義縣長翁章梁、曾任雲林縣長的立委蘇治芬拍攝宣傳影片，並貼出拜訪總統蔡英文合影照片拉抬聲勢。

同時，派系屬性為蘇系的李余典則釋出前行政院長蘇貞昌的催票影片，蘇貞昌在影片中細數李昔日為三重爭取的建設與政績，籲請民眾支持李余典進軍國會。

▲▼市議員李余典與立委蘇巧慧。（圖／翻攝自Facebook／李余典）

▲蘇系市議員李余典與立委蘇巧慧。（資料照／翻攝自Facebook／李余典）

▲▼ 力拼連任的新北市議員彭佳芸近日遭到黑函攻擊 。（圖／競總提供）

▲英系市議員彭佳芸爭取提名。（資料照／彭佳芸辦公室提供）

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民進黨新北三重余天李坤城彭佳芸李余典

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