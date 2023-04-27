男友帶團媽祖遶境！哭訴「被威脅」...她聽理由秒怒：3公分小GG

▲原PO男友與別人視訊裸聊，遭到截圖勒索，讓她忍不住發火。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名女網友日前接到從事導遊男友的電話，對方稱在帶團去參觀媽祖遶境期間跟別人「視訊裸聊」，慘遭不法分子威脅，此話一出讓她氣得大罵「竟然露出三公分的小GG，跟人家裸聊，真是刷新我的三觀」。貼文曝光後，引起其他網友紛紛苦勸她趕快分手。

原PO在臉書社團「靠北婚姻－社群討論區」發文表示，職業是導遊的男友在帶為期4天的團參觀媽祖遶境期間，突然致電給她哭訴，「說自己跟別人視訊裸聊露GG，被對方截圖恐嚇、威脅、勒索，目前在警局做筆錄、報案。」

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原PO聞訊火冒三丈，因為男友與她交往2年期間，已前後外遇3次且越來越誇張，「這次竟然露出三公分的小GG，跟人家裸聊，真是刷新我的三觀。」此外，出於男友過往自詡「帶團很厲害」，所以她也不免推測，對方或許有和團內的學生或其他領隊偷偷做過踰矩的行為。

▲男友的行徑，讓原PO痛批「真是刷新我的三觀」。（圖／翻攝自「靠北婚姻－社群討論區」臉書）

貼文曝光後掀起熱議，有網友直呼「妳好能忍」、「3公分還跑出去外面嚇人」、「這個就真的很誇張」，也有人苦勸「都3次了，心胸真寬大，女人放過自己吧」、「妳怎麼不早早放生他呢」、「快點離開他吧」。

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