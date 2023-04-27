成立就是希望「趕快解散」！烏克蘭芭蕾舞團舞者流淚：很想回家

▲烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ukrainian Ballet）集結一群頂尖芭蕾舞者，因俄烏戰爭而流離失所，如今來台演出。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ukrainian Ballet）集結一群頂尖芭蕾舞者，因俄烏戰爭而流離失所，如今來台演出。今（27）日舞者表示，雖是臨時舞團，但以正式的舞團規模來運作，不過還是很期望戰爭能夠結束「真的很想回家」。製作人Paul Godfrey也說，這舞團大概是世界上唯一成立就是希望「趕快解散」的舞團。

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▲一群因戰爭而逃難的芭蕾舞者，落腳荷蘭繼續訓練。（圖／記者林育綾攝）

烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ukrainian Ballet）是在前荷蘭國家芭蕾舞團長lgone de Jongh的號召與奔走下，將一大群芭蕾舞者從烏克蘭接送至荷蘭安頓，並募款設立基金照顧舞者生活，回歸芭蕾訓練。

▲舞團全面停跳俄國作曲家的《天鵝湖》，但此次特別為台灣精心編排舞碼。（圖／記者林育綾攝）

由於俄烏戰爭僵持超過一年，甚至對立局面愈顯嚴重，歐美各地都陸續傳出停演俄國作品的消息。因此烏克蘭芭蕾舞團在來台演出之前，也對外聲明表示，全面停跳俄國作曲家的《天鵝湖》，避免不必要的誤解與困擾。

他們說明，雖然舞者們都有能力演出《天鵝湖》，先前在新加坡、澳洲也都有巡演，不過看著戰爭沒有改善，還是希望能改掉這個舞碼。

▲此次來台，將帶來4個月前才首演的新作品《戰時輓歌》。（圖／記者林育綾攝）

此次來台，將帶來4個月前才首演的新作品《戰時輓歌》，由烏克蘭裔編舞家拉特曼斯基（Alexei Ratmansky）創作，該作品也是首度離開荷蘭，來到台灣演出。

雖然不少舞迷原先是衝著天鵝湖，不過這次專為台灣精心編排的舞碼中，還包括《吉賽兒》、《唐吉軻德》、《舞姬》等最受歡迎的舞劇選粹，而在《唐吉軻德》雙人舞，也將有「32鞭轉」的高難度演出，完全不遜於黑天鵝的高潮。

▲此次來台演出的《唐吉軻德》雙人舞，也將有「32鞭轉」的高難度動作，完全不遜於黑天鵝的高潮。（圖／記者林育綾攝）

男舞者Oleksii Kniazkov說，從烏克蘭逃難至荷蘭，很多人都有艱辛的故事，很感激有這個機會能夠繼續練舞，而如今烏克蘭依然常面臨空襲警報。談到此處，女舞者Iryna Zhalovska也忍不住眼眶泛起淚光。

儘管這個舞團在外界看來像是臨時成立，卻是以正式的規模在經營和運作。雖然不確定未來，但計劃在亞洲巡迴外，也會再到美國演出。

▲舞者在受訪談到戰爭尚未結束並想家的心情時，也忍不住眼泛淚光。（圖／記者林育綾攝）

如果俄烏戰爭結束，舞者提到，最大期待還是能夠回家，回到原本的劇院。製作人Paul Godfrey也說，「烏克蘭聯合芭蕾舞團」大概是全世界唯一一個成立目的是「希望趕快被解散」的舞團，期望戰爭趕快結束。

烏克蘭聯合芭蕾舞團將在4/29、30於台北流行音樂中心演出，舞團在去年巡演英國、澳洲、新加坡、美國等地，所到之處票券銷售一空，感動無數觀眾，讓人見證藝術撫慰人心的神奇力量。他們也期望，透過表演，也讓世界各地的人們看見烏克蘭的存在。

▲烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ukrainian Ballet）集結一群頂尖芭蕾舞者，因俄烏戰爭而流離失所，如今來台演出。（圖／記者林育綾攝）