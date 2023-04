義大利記者遭俄狙擊手埋伏釀1死　基輔：俄羅斯只知道開槍

▲第聶伯河沿岸設有地雷警告標示。(圖/路透)



實習記者任庭儀/編譯

義大利《共和報》稱,該報社記者在烏克蘭南部遭遇伏擊,造成1名義大利記者受傷,其烏克蘭採訪助手不幸中槍身亡,疑似俄羅斯狙擊手開槍射殺。烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)表示,「俄羅斯人不在乎你是俄羅斯人、義大利人還是烏克蘭人,他們只知道開槍。」

綜合《衛報》、BBC報導,《共和報》26日稱,報社記者祖尼諾(Corrado Zunino)與助手比蒂克(Bogdan Bitik)是在赫爾松第聶伯河(Dnipro River)附近遭遇襲擊,由於狙擊手在場,目前很難找回比蒂克的屍體。

Near Antonovsky bridge in Kherson, Italian journalist Corrado Zunino was wounded. And citizen of Ukraine, Bogdan Bitik, who accompanied him, was killed, as result of Russian sniper attack

The two traveled making themselves clearly recognized as journalistshttps://t.co/DxBqNjDv8D pic.twitter.com/HIDPdmCUIo