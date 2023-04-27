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義大利記者遭俄狙擊手埋伏釀1死　基輔：俄羅斯只知道開槍

▲▼第聶伯河沿岸設有地雷警告標示。（圖／路透）

▲第聶伯河沿岸設有地雷警告標示。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

義大利《共和報》稱，該報社記者在烏克蘭南部遭遇伏擊，造成1名義大利記者受傷，其烏克蘭採訪助手不幸中槍身亡，疑似俄羅斯狙擊手開槍射殺。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，「俄羅斯人不在乎你是俄羅斯人、義大利人還是烏克蘭人，他們只知道開槍。」

綜合《衛報》、BBC報導，《共和報》26日稱，報社記者祖尼諾（Corrado Zunino）與助手比蒂克（Bogdan Bitik）是在赫爾松第聶伯河（Dnipro River）附近遭遇襲擊，由於狙擊手在場，目前很難找回比蒂克的屍體。

祖尼諾接受採訪時說，當時他們都身穿寫有「PRESS」的上衣以及防彈背心，上面的彈痕清晰可見，「我的右肩被子彈擦過，就是擊中我朋友比蒂克的那顆子彈。我看到他躺在地上一動不動...他是我的好朋友，這痛苦令人難以忍受。」

烏克蘭外交部長庫列巴告訴義大利媒體，俄羅斯人應對此次命案負責，他們不在乎對方是俄羅斯人、義大利人還是烏克蘭人，他們只知道開槍。義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表示，外交部正與烏克蘭當局合作，將祖尼諾送回義大利。

據國際記者聯合會（International Federation of Journalists）稱，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，至少有12名記者和媒體工作者在烏克蘭遇害、18人受傷，其中大多是烏克蘭人。

自開戰以來赫爾松地區就被俄軍佔據，近來消息傳出，烏軍已在第聶伯河東岸設立據點，計畫發動全面反攻。

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