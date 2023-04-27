陳致中將入獄「阿扁在外爽」？　他喊話：請藍總統候選人主持正義

▲陳致中涉及前總統夫人吳淑珍在南港展覽館弊案，收受賄賂並洗錢隱匿，遭更二審法院判處判刑1年，近期內將被發監執行，將解除議員職務。（圖／翻攝自陳致中臉書）

記者江采蓁／綜合報導

前總統陳水扁的兒子、現任高雄市議員陳致中，在扁家所犯相關弊案中因犯洗錢罪，26日被判刑1年定讞、須入監服刑。對此，國民黨台北市議員楊植斗就提到，陳水扁利用保外就醫在外面過「爽到飛天」的生活，呼籲藍營的總統候選人應主持正義，讓該服刑的人回監獄裡好好反省。

楊植斗27日在臉書指出，陳致中海外洗錢，纏訟多年才判刑一年定讞，這段時間繼續當議員，領公家的薪水，現在才要下獄真是便宜陳致中了，他再提到，陳水扁貪腐卻享保外就醫，違反與獄方的約定，上廣播評論時政，還花時間做哏 圖經營臉書，真是爽到飛天。因此，他呼籲，藍營的總統候選人應主持正義，讓該服刑的人回監獄裡好好反省。

陳致中被判刑後透過臉書表示，人生有晴天也有暴風，打斷手骨顛倒勇，無論這條路再怎麼辛苦、再多的磨難，都會勇敢走下去！他最難過的是受到鄉親的託付，但地方的建設、鄉親的需求還未完全達成，謝謝大家的關心，也請大家放心，他永遠跟基層鄉親朋友站在一起，為高雄打拚、為台灣奮戰的心永遠不變！