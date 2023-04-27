幫母洗錢判刑1年定讞　北檢囑託雄檢執行...陳致中最快下周入獄

▲台北地檢署囑託高雄地檢署傳喚陳致中到案發監。（資料照／翻攝自陳致中臉書）

記者劉昌松／台北報導

前總統陳水扁家族相關弊案中，兒子陳致中因為幫母親吳淑珍洗錢，26日被最高法院駁回上訴，判刑1年、併科罰金150萬元定讞。最高法院通知檢方啟動防逃機制後，高檢署在26日下班前將案件移轉給當初起訴全案的台北地檢署，北檢立即查詢確認後，囑託陳致中戶籍所在地的高雄地檢署，由雄檢連繫陳致中後訂出日期發監執行。

陳水扁家族卸任後遭檢調追查多項弊案，其中最受矚目的「國務機要費案」，因《會計法》修正除罪化，扁珍所涉國務機要費案都已被改判免訴，但仍有南港展覽館、龍潭購地等弊案，讓陳水扁被判刑20年、吳淑珍也被判刑17年6月定讞，扁、珍目前都因身體因素未受到刑罰。

此外，吳淑珍在南港展覽館弊案中，收受力麒建設董事長郭銓慶行賄約9千萬元後，透過兒子陳致中、媳婦黃睿靚的海外帳戶洗錢隱匿，陳致中因而被依洗錢罪判刑1年、併科罰金150萬元、沒收犯罪所得美金816萬9015.3元；黃睿靚洗錢罪判刑10月、併科罰金150萬元，但宣告緩刑4年，需支付公庫100萬元。

陳致中遭判刑定讞後，將失去目前的高雄市議員資格，他在臉書發文指出，人生有晴天也有暴風，打斷手骨顛倒勇，無論這條路再怎麼辛苦、再多的磨難，我們都會勇敢走下去！致中最難過的是受到鄉親的託付，但地方的建設、鄉親的需求還未完全達成！「謝謝大家的關心，也請大家放心，致中永遠跟基層鄉親朋友站在一起，為高雄打拚、為台灣奮戰的心永遠不變！」



高雄地檢署表示，將待收到囑託函文後分案辦理，並由承辦檢察官依法進行到案入監執行程序。



但法界人士私下表示，根據以往經驗，如果當事人願意，入獄服刑時間可以提前，陳致中如果有意願的話，最快也許下個禮拜就會入監服刑。