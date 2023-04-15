行政執行署直播檔案應用推廣　署長廣播朗讀「同島一命」小卡

▲法務部行政執行署長林慶宗(左起)與屏東分署長楊碧瑛 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為宣導檔案應用推廣，落實公義便民法遵先行之理念，法務部行政執行署林慶宗署長與屏東分署楊碧瑛分署長，日前受邀參加正聲廣播電台直播節目Yoyo Live Show，專訪主題為「檔案應用推廣創新作為」，介紹屏東分署首創13個執行分署開播的Podcast節目「屏安鴨の拉吉歐」，以口述分署誌的形式記錄機關成長歷史，並以族語、客家語等不同語言錄製，方便耆老及長輩收聽，令人印象深刻。

楊分署長受馬祖「同島一命」標語的啟發，以生命共同體之概念為核心，設計充滿文青風的小書籤，分別將行政執行所受理的四大類稅、健、罰、費案件，搭配雋永短語，使民眾更加深切理解稅健罰費四項公法債權的徵起，是鞏固健全公民社會的基石，並附上相對應的QRCODE，鼓勵民眾申請檔案應用，藉此拉近民眾與檔案的距離。

行政執行署近年強力執行酒駕專案有成，林署長在節目中也為大家朗讀出楊分署長發想的罰執案件小書籤代表標語：「道路上每個來往的身影，安全抵達是唯一的方向---違規有價、生命無價」，宣誓對於酒駕案件徹底執行的決心，以及溫柔而堅定守護用路人安全的初心。

其他四張書籤的短語內容分別為：「堅守公民的法律價值，實踐對家園的愛！」「稅捐是國家建設的基礎磚石，你我都是使她更堅固不催的搬磚人！」「健保是全民依靠的大樹，你我都是讓她生生不息的園丁！」「環境污染就像母親受傷，追徵代履行費用---讓她恢復健康，青春不老！」以平易近人的的話語，表達每個人都是息息相關的同島一命關係，並非孤島。

屏東分署「屏安鴨の拉吉歐」節目還有收錄各分署政風人員精心錄製的「拍寶養誠記」廉政故事有聲書，歡迎大小朋友一起來收聽；分署的實體檔案展目前則持續進行中，邀請大家可前來分署親自置身綠意盎然的優美環境中觀覽，除了可以一探分署吉祥物屏安鴨的廬山身面目，還有機會獲得「同島一命」精美書籤，團體預約參觀者分署將有專人導覽解說；也可在家利用線上檔案展，宅在家一起來探索檔案的奧秘。