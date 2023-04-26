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烏克蘭任命前「戰略產業部長」為新任駐中大使

▲▼李亞比金（Pavlo Ryabikin）將擔任烏克蘭駐中國大使。（圖／取自Pavlo Ryabikin Facebook）

▲李亞比金（Pavlo Ryabikin）將擔任烏克蘭駐中國大使。（圖／取自Pavlo Ryabikin Facebook）

文／中央社

烏克蘭總統府今天發布人事令，任命前戰略產業部長李亞比金（Pavlo Ryabikin）為新任駐中國大使。此前總統澤倫斯基與中國國家主席習近平進行約1小時的通話。

自前任大使卡梅舍夫（Serhiy Kamyshev）2021年2月任內在中國過世以來，烏克蘭駐中大使一職持續出缺。不過，關於李亞比金有可能接任駐中大使的消息，在烏克蘭已流傳數月；今年初即有烏方知情人士向中央社透露，幾乎可以確定將由李亞比金接任駐中大使一職。

今年2月，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，尚未啟動駐中大使任命程序，但已有人選。3月中旬，烏克蘭外交部首度嘗試透過公開徵選機制選拔駐外大使、引入政府體系以外人才，開缺超過20個，但其中不包含駐中國、印度、巴西等國大使。

庫列巴當時說明，他已向總統府提交派駐相關國家的大使人選。他指出，烏克蘭有意派駐具擔任部長級或副部長級官員經歷的專家前往這幾個「特殊國家」。烏克蘭媒體隨後陸續報導李亞比金可能接任駐中大使。

▲▼快訊／習近平與烏克蘭總統澤倫斯基通電話。（合成圖／路透社）

▲習近平與烏克蘭總統澤倫斯基26日進行通話。（合成圖／路透社）

具法律專業背景、近58歲的李亞比金2021年11月至今年3月擔任烏克蘭戰略產業事務部部長，此前曾於2020至2021年主管烏克蘭海關總署，歷任交通部次長、駐丹麥大使，以及擔任國會議員、歐洲理事會議員大會（Parliamentary Assembly of the Council of Europe）烏克蘭代表團成員。

今天是澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與習近平在俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭以來，兩人首度通話。習近平表示，中方堅持勸和促談，將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決「烏克蘭危機」與各方深入溝通。

▲▼前駐中國俄羅斯大使李輝，被任命為「歐亞事務特別代表」赴烏克蘭等國訪問。（圖／CFP）

▲前駐中國俄羅斯大使李輝，被任命為「歐亞事務特別代表」赴烏克蘭等國訪問。（圖／CFP）

中方隨後發布，此特別代表為70歲的前駐俄羅斯大使李輝。李輝1970年代起即在中國外交部負責蘇聯、東歐和中亞事務，2009至2019年擔任駐俄大使，離任前獲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）頒發友誼勳章。

獲任命為駐俄大使前，李輝曾任外交部副部長、駐哈薩克大使。

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