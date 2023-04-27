亞航公司亞創辦公室揭牌　將於民雄設廠...投入無人機生產

▲▼ 亞航公司亞創辦公室揭牌暨祈福儀式，縣長翁章梁親自到場獻祝福 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

亞洲航空股份有限公司進駐亞洲無人載具 AI 創新應用研發中心，26日舉行揭牌祈福儀式，縣長翁章梁也親自到場獻上祝福，期待與業者攜手，共創台灣無人機的產業發展！

翁章梁說，嘉義無人機發展不斷在擴大，今天亞洲航空與天空飛行科技來到這裡共同揭牌；亞創中心除集結台灣無人機能量外，也有很多國外公司有興趣進駐，如捷克等其他國家；期待透過此平台促進國內外業者的合作，進而將無人機發展以最快速的方式，除滿足國內需要，也滿足國外市場的發展；謝謝這麼多人的投入，期待透過大家共同努力，讓無人機國家隊以最快速度成軍！

亞洲航空公司董事長盧天麟笑說，亞洲無人載具 AI 創新應用研發中心幾乎是為亞航所取的名字，亞創、亞航與天空，非常開心有另一層面的因緣！他分享，自己的企圖與願景是希望讓天空飛行科技的飛機飛行在台灣的上空，另一個目標是想讓台灣的無人飛機翱翔在亞太地區、行銷國際。

盧天麟說，希望讓天空飛行科技的AL-100及AL-200航向天際，並在驗證成功後行銷國際；此外，亞航準備在民雄設置工廠，待民雄基地完成後，亞航將準備設廠生產無人機。

同時，針對義竹飛行場的建立，盧天麟說明，未來飛行場將會亞航與天空飛行科技及國際大廠一同進駐；謝謝翁縣長給予亞航與天空飛行科技一個機會，同時更感謝小英總統大力支持無人機產業發展，期待未來為嘉義地區帶來更多的就業機會、創造好的經濟發展！

亞航成立於1955年，是臺灣第一家民營專業飛機維修公司，具有FAA認證標準設施、嫻熟技術水準與人力，相信會為亞創中心帶來更多的技術加值、跨域合作的機會。