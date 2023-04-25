澎湖花火節一開幕意外連連！民間無人機割傷男童　虹橋燒起來

記者陳洋、黃資真／澎湖報導

2023澎湖國際海上花火節原訂舉行迪士尼100週年無人機展演，昨(24)日晚間因風力超過6級取消，甚至傳出民間無人機傷人、虹橋火災等，今年花火節可說是意外連連。

▲西瀛虹橋因花火餘燼起火燃燒。（圖／澎湖交通觀察日誌提供，下同）



「2023澎湖國際海上花火節」訂於4/20至6/29期間每周一、四在觀音亭園區登場，每場除了精彩的舞台活動和10分鐘璀璨煙火秀之外，開閉幕場將以700台無人機演出迪士尼主題無人機秀，再加碼200台演出澎湖主題無人機秀。但開幕式因雨取消無人機表演，24日的第2場次仍因風勢過大，再度宣布取消。

▲民間無人機失控墜落割傷男童，父親舉起肇事機急尋主人。



即使官方宣布取消，仍有民間玩家照常讓無人機升空，其中1台巨大空拍機在人群上高速來回穿梭，卻突然失控墜落，割傷1名男童，父親見狀趕緊將無人機高舉，尋找失主，同時將兒子送往醫院，所幸僅膝蓋割傷、縫了2針。

▲男童送醫後膝蓋縫了2針。



此外，絢麗煙火秀依舊維持施放，結束後位於主舞台區的西瀛虹橋卻開始起火，疑似是花火殘燼引燃，現場待命的消防人員趕緊撲救，所幸燃燒面積未擴大，也未釀成傷亡。

▲10分鐘煙火秀照常施放。