三重女報案遭性侵…3天後成冰冷遺體！42歲男遭收押禁見　

▲ A女遺體22日在淡水河畔邊被人發現。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容、陳以昇／新北報導

新北市一名42歲洪姓男子靠打零工維生，這個月中，他與23歲A女相約他住處，兩人發生性關係。A女返家後鬱鬱寡歡向母親透露自己被性侵，18日在母親陪同下報案，19日A女被目擊自行走向堤防外，22日A女遺體被人發現在淡水河畔；三重警方25日在洪男住所逮捕洪子，但洪男否認性侵，警訊後依妨害性自主送辦，檢察官複訊聲押禁見獲准。

洪男與A女互有認識，這個月中，兩人在洪男新北市三重區永安北路住處發生性關係。A女返家後向母親哭訴慘遭性侵，還數度向母透露想輕生念頭，A女18日在母親陪同下報案。

隔日（19日）晚上約莫9時許，A女與母通完電話便失去聯繫，母親焦急地向警方求助，經查A女19日當晚獨自一人走向河堤。22日下午4時許，運動民眾經過新北市三重區環河北路堤外自行車道，見淡水河畔載浮一具女性遺體，嚇得運動民眾趕緊打電話通報警、消前來協處。

經警檢視，遺體沒有穿刺性傷口、沒帶身分證件，比對後與A女相符，經通知其母到場指認確認是A女，母當場崩潰泣不成聲。23日檢警相驗，死亡原因為窒息，朝自殺方向偵辦。另母親指控其女生前遭人性侵，望能還給女兒一個公道，將擇日解剖釐清性侵部分疑點。

警方25日循線逮捕涉案洪男到案，男子辯稱是雙方合意、否認性侵，全案詢後依妨害性自主、妨害秘密、恐嚇、傷害等罪嫌移請新北地檢署偵辦。檢察官昨複訊後，羈押禁見。