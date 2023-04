▲第聶伯河沿岸設有地雷警告標示。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭東部赫爾松(Kherson)地區自開戰後就被俄軍佔據,而近來有消息指出,烏軍已經在當地第聶伯河(Dnipro River)沿岸發動反攻,目前成效相當顯著。

根據《路透社》報導,赫爾松地區政府副局長索伯列夫斯基(Yuriy Sobolevskiy)表示,近來駐紮在第聶伯河西岸的烏軍,正積極對東岸的俄軍發動攻擊,目的是削弱俄羅斯軍隊的作戰能力,「烏軍正在工作,而且非常有成效,我軍正努力以最小的損失解放領土。」

俄羅斯入侵烏克蘭不久後就占領了赫爾松地區,並持續控制第聶伯河。軍事分析人士指出,烏克蘭很快就會發動全面反攻,主要目標之一就是突破克里米亞與俄羅斯之間的南部陸地走廊,而重奪赫爾松地區就是實現此目標的重要一步。

華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)指出,從俄羅斯軍事部落格上的地理定位畫面顯示,烏克蘭部隊已經在第聶伯河東岸奧列什基鎮(Oleshky)附近建立據點,而且有到達相關陣地的「穩定補給線」。