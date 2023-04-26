憂重陽敬老金排擠社福預算　議員酸蔣萬安：別拿ChatGPT答案

▲台北市長蔣萬安、社會局長姚淑文。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安要恢復發放重陽敬老金恢復1500元，因此得追加2.05億元預算。面對重陽敬老金領取人數將隨人口老化逐年上升，民眾黨台北市議員陳宥丞詢問，能否保證未來不會排擠到其他社福預算？只見蔣萬安未正面回應，使陳宥丞酸說，把這個答案放到ChatGPT也有一樣回應。

蔣萬安26日下午在台北市議會針對第⼀次追加減預算案編製結果報告及備詢。陳宥丞表示，尊重長輩態度不在於發放一次性補助金，而是創造對長者更友善環境，市府是否會堅持不負債、不舉債、不排擠原有預算科目的基礎，在財政穩定狀況下發放重陽敬老金？蔣萬安回應，「我們一定會維持財政紀律進行相關政策推動」。

陳宥丞提及，柯市府過去曾幫忙試算，用前2年歲出歲入餘絀平均值，大概平均62億元，提撥10％作為發放敬老金基準，因此原本2023年長輩至少可領1200元，但蔣萬安宣布發放1500元，使今年追加減2.05億元，但未來每一年重陽敬老金隨著人口老化一同上升，一定會從今年總共8億預算再增加，蔣萬安如何保證未來不會排擠其他社福預算？

▲台北市議員陳宥丞。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安說，一定會遵守財政紀律，且編列相關預算時，一定會盤點相關各局處的預算，絕對不會排擠到其他原本應該支出。只見蔣萬安態度曖昧，陳宥丞直言，「把你的答案放到ChatGPT上，也會給我一樣的答案。請問這有沒有公式，告訴我不會排擠到其他社福預算，這問題不該是ChatGPT回答方式。」

台北市主計處長鄭瑞成回應，倘若未來有發生排擠，會再跟蔣萬安做報告，但目前市府財務狀況還算可以，所以政策可以落實，目前歲入歲出截至111年為止尚有267億元。



而陳宥丞也放上柯市府任內製作的重陽敬老金預算、未來人數增加後的預算推估表，質疑社會局有無製作類似表格？台北市社會局長姚淑文未正面回應，僅說業務還在統籌過程當中，應該會有比此表格更仔細。

▲台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨台北市議員黃瀞瑩也提及，重陽敬老金要追加2.05億，加起來總計8億元預算，但台北市人口老化速度是全國第一，去年就開始進入超高齡化的社會，65歲以上人口超過了50萬，也就是說每5個人之中，就有1人以上是高齡長輩，可預見人口在老化、預算也要越來越多，倘若要普發1500元重陽敬老金，8年後會需要付多少錢？

只見台北市社會局長姚淑文在一旁提醒「22億元」，但蔣萬安似乎有些緊張，直接回答「82億元」，讓黃瀞瑩嚇得再問「82億？」而蔣萬安則趕緊說是「12億元」。黃瀞瑩指出，自己有幫蔣萬安計算，如果要以65歲至98歲發1500元級距計算，8年後會需要10億元，但若加上其他老人福利政策，總共要增加多少錢？

蔣萬安看著黃瀞瑩的報告回應，「議員你這邊寫8年後增加18億。」黃瀞瑩說，這是只有3個政策、未加上普發1500元敬老金，蔣萬安在承諾加碼重陽敬老金的同時，應該思考是否會排擠到現有社福政策。

蔣萬安則承諾，自己絕對不會排擠到相關福利政策，一定是朝開源節流的方向，所以剛剛也有議員希望市府除了這次推出很多政策編列相關預算，他也會積極盤點相關開源做法。最後黃瀞瑩呼籲，希望2、3年後，重陽敬老金不要排擠現有社會福利政策。

▼黃瀞瑩提及普發1500元重陽敬老金，8年後需要編列10億元。（圖／台北市議員黃瀞瑩辦公室提供）