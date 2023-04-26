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大陸 大陸焦點 特派現場

放棄220萬年薪！　銀行妹曝「離職原因」嘆：像機器人

大陸銀行業出現離職潮，有櫃員妹放棄年薪百萬的銀行工作。（圖／翻攝錢江晚報）

▲大陸銀行業出現離職潮，有櫃員妹放棄年薪百萬的銀行工作。（圖／翻攝錢江晚報）

圖、文／CTWANT

大陸各家銀行出現離職潮！近日一位浙江女生放棄了年薪50萬人民幣（約新台幣221萬）的銀行工作，引發熱議，因為銀行業幾乎沒有休息時間，吃飯時間也不固定。這看似鐵飯碗的工作，也成為了大陸青年的牢籠。

《網易》報導，浙江女生曉蕾（化名）就讀浙江理工大學，畢業後進入溫州一家大型國有銀行工作，當時許多人都羨慕她一畢業就能找到鐵飯碗，不用為了找工作奔波。曉蕾剛入職時，對工作充滿了熱情，薪水也隨著經驗水漲船高，年薪最高來到50萬人民幣（約新台幣221萬），不過，她工作幾年後卻選擇辭職，因為銀行8點半開，她7點多就要到，一上崗幾乎沒有休息時間，連喝水、上廁所時間都要抓很緊，只要被看到，就會被人唸。

曉蕾表示，銀行中午沒休息時間，所以同仁們只能輪流吃飯，有時早上10點吃，有時下午1點吃，而上班都不能看手機，因為被客訴會受罰。然而，不只曉蕾，其實大陸各大銀行都出現了離職潮。據各銀行2022年年報顯示，銀行的員工數都比2021年少，中國工商銀行直接少了42.7萬人。

曉蕾說，就算銀行5點關門，他們還要整理現金、憑證等，回到家都晚上7點多，她覺得自己像機器人，每天做同樣的工作。報導指出，剛畢業的年輕人，有遠大的理想和抱負，不想被囚禁在銀行櫃檯中，所以寧願放棄薪水優渥的鐵飯碗工作，追求自己要的生活。

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