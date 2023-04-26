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大甲媽遶境「18項禁忌」曝！命理師警告：這「3種人」別鑽轎

（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮FB）

▲大甲媽祖遶境進香已成國際盛事，每年吸引大批信徒隨行。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮FB）

圖文／CTWANT

一年一度的台中大甲繞境活動，已於本月21日晚間正式起駕，展開為期9天8夜的進香活動。命理師楊登嵙呼籲民眾，參加遶境時，為了表示對媽祖的敬意，要注意別輕易觸犯18項禁忌；另外許多信眾會在大甲媽遶境時，主動趴下鑽轎底想祈求平安，但楊登嵙提醒，包括孕婦、持進香旗與配戴平安符的人，其實都不能鑽轎的。

楊登嵙在《旺好運》專欄撰文指出，大甲媽遶境是國際知名的宗教盛事之一，每年海內外都會吸引大批信徒隨行。但他提醒，包括女性生理期來、守喪者未滿一年，或家中正在辦喪事者，參與遶境時，都不得觸摸神明、香爐等法器；而持進香旗或配戴平安符者，則不得鑽轎，或是拿著上述物品進浴室及廁所。且隨香期間禁酒、禁賭、禁色，結束遶境或中途有提前回家，最好都要跟媽祖參拜並報備一下再離開，以示對媽祖與活動的尊敬。

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媽祖進香繞境必知的18項禁忌：

1、第一次參加進香者，要穿全套新衣（不能穿舊衣），表示對神明敬意。

2、女性月經來時，不得觸摸神明、香爐等法器。

3、守喪者未滿一年，或家有辦喪事者，不得觸摸神明、香爐等法器。

4、參加進香的人員，必須是潔淨之人，不能進出「喪家」、「月內房」。

5、出發前要「淨身」，以香末焚燒「淨身」，隨著身物品、車輛必須淨過。

6、持進香旗或配戴平安符者，不得鑽轎、進浴室及廁所。

7、身穿「號褂」者，不得進洗手間。

8、持旗時不可倒置，以示尊敬。

9、從起駕宴開始茹素到祝壽大典結束後，才可開葷。

10、懷孕者不能躦轎，以免胎兒被轎底八卦所傷。

11、躦轎底時，不能起身或觸碰鑾轎，背包放在胸前，好讓鑾轎通過，不能戴帽子，要記得脫帽。

12、進出廟門不要踩門檻，踩門檻有不敬之意。

13、由寺廟內向外看出去，進出廟宇要從左門進（龍進）丶右門出（虎出），進入時抬左腳（左為貴），出門時抬右腳，象徵平安吉祥。

14、參與遶境期間不得口出穢言、亂說話，要將「請、謝謝、對不起」常掛嘴邊。

15、不曬貼身衣褲，但如果因時間過久，怕穿過的衣褲發出味道，可利用便利超商先寄回家，在遊覽車內曬貼身衣褲。

16、不可隨地吐痰、抽煙，對媽祖及鄉親都是大不敬。

17、隨香期間禁酒、禁賭、禁色。

18、結束遶境或是提前回家，都要跟媽祖參拜報備，告知媽祖準備回家，祈求平安。

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