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只差10m！日本「白兔號」降落失聯　執行長認：必須假設登月失敗

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▲「白兔號」在最後10公尺降落時失聯，工程師持續試圖與白兔號取得聯繫。（圖／翻攝自ispace官網）

圖文／CTWANT

日本航太新創公司ispace所打造的「白兔-R 1號任務登月艙」（HAKUTO-R M1）於東京時間26日凌晨0時40分開始嘗試首次登月任務，並預定在大約1小時後著陸，不過月球著陸器在過程中失去聯繫，因此CEO Takeshi Hakamada表示，最終必須假設任務以失敗收場。

《讀賣新聞》的報導，「白兔-R 1號任務登月艙」是總部位於東京的ispace的一個月球著陸器，寬2.6公尺，高2.3公尺，重340公斤，為該公司的白兔-R月球探測計劃的首個任務。登月艙在德國組裝測試，並於2022年12月11日由SpaceX的獵鷹9號火箭發射，攜帶7個有效載荷。

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▲白兔號降落月球之旅計畫說明。（圖／翻攝自ispace官網）

報導稱，其目標是在美東時間25日12時40分左右，軟著陸在位於月球東北部的阿特拉斯隕石坑（Atlas Crater）附近一個叫做「冷海」（Mare Frigoris）的月海（Lunar mare）。這是一趟無人任務，主要進行科學研究，只搭載必要設備。

如果成功著陸，ispace將成為完成這項任務的第一個私人實體。不過，ispace在進行最後10公尺降落時與地面飛行控制人員失去聯繫，未能重新建立連接。報導補充，該公司在2小時後仍在努力恢復通訊，登月是否成功尚不得而知。

不過ispace創辦人兼執行長Takeshi Hakamada表示，「我們必須假設，我們無法在月球表面完成著陸，我們的工程師正在持續調查狀況」。他在最近一次接受媒體採訪時表示，他們的目標是在月球周圍創造一個在「經濟上可行的生態系統」。

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