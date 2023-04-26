珍奶控必須喝！超商人氣珍奶飲品「第2杯10元」　只有6天快衝

▲7-11自即日起至5/1止推出CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶可享「任選第2杯10元」。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

號召珍奶控們！4/30國際珍奶日即將到來，就有超商推出珍奶相關優惠，一上市及熱賣的「珍珠奶茶」以及超人氣「黑糖珍珠撞奶」皆可享「任選第2杯10元」，活動只有6天，可要把握便宜喝。

7-11超前部署於2019年起打造「CITY PEARL」全新珍珠品牌，率通路之先在超過6700間門市陸續推出黑糖珍珠、大白玉珍珠及原味黑珍珠共3款珍珠，依循嚼感、風味、視覺等特色，打造共7款暢銷係珍珠飲品，不管何時想喝都能喝到。

像是抹茶珍珠歐蕾以抹茶風味為主，搭配大白玉珍珠打造多重口感；黑糖珍珠以濃郁黑糖蜜熬煮，適合加入香醇牛奶或咖啡；而最新登場的冬瓜清香的軟Q原味黑珍珠，則是特別開發最適咀嚼的珠心大小，完美打造全民飲品「珍珠奶茶」。

為了迎接即將到來的4/30國際珍奶日，7-11自即日起至5/1止推出珍奶相關優惠，CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶可享「任選第2杯10元」。

▲萊爾富推出「哈根達斯指定雪糕買3送3」優惠。（圖／萊爾富提供）

萊爾富獨家推出哈根達斯優惠，即日起至4/28止，哈根達斯指定雪糕可享「買3送3」，品項包含香草焦糖脆杏仁雪糕、草莓雪糕、淇淋巧酥雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、巧克力x草莓巧脆雪糕、抹茶杏仁粒雪糕共6款口味。

不僅如此，即日起至5/2前，哈根達斯迷你杯、雪糕全系列可享任選第2件6折，其他多款品牌冰品如杜老爺、小美等也可享任選2件8折、3件75折。