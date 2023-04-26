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壽司郎「隱藏版菜單」曝光！　鄉民女神實測激推：高級吃法

▲壽司郎「隱藏版菜單」曝光！鄉民女神實測激推：高級吃法。（圖／翻攝自臉書／黃瓊慧 桃園觀察日記）

▲鄉民女神大推自製的抹茶霜淇淋。（圖／翻攝自臉書／黃瓊慧 桃園觀察日記）

記者周亭瑋／綜合報導

日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」廣受顧客喜愛，不過除了壽司外，拉麵、天婦羅、冰淇淋等副食，更備受推崇。「鄉民女神」桃園市議員黃瓊慧昨就分享「隱藏版菜單」，大讚這是超美味的高級吃法。

黃瓊慧昨在臉書粉專「黃瓊慧 桃園觀察日記」提到，她最喜歡的壽司郎隱藏版菜單，非「DIY北海道抹茶霜淇淋」莫屬了，至於作法非常簡單，首先點一份北海道牛奶霜淇淋，並撒上適量抹茶粉；接著拿一個碟子裝抹茶粉，將熱水倒入，再攪拌一下就成了抹茶醬，最後把醬淋在霜淇淋上，便大功告成了。

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▲壽司郎「隱藏版菜單」曝光！鄉民女神實測激推：高級吃法。（圖／翻攝自臉書／黃瓊慧 桃園觀察日記）

▲先加少許的抹茶粉在霜淇淋上，再用熱水另外做抹茶醬。（圖／翻攝自臉書／黃瓊慧 桃園觀察日記）

她直呼，這個自製版的抹茶霜淇淋超好吃，「微帶苦味的抹茶醬中和了霜淇淋的甜，是一種帶著大人感的高級吃法！下次大家到壽司郎，可以試試看。」

對此，網友們紛紛回應，「天啊，妳是天才！我下次也要這樣試吃看看」、「下次也來試試～感覺好好吃」、「哪來的idea，超狂der」、「創意料理，想吃了」、「太強了，下次一定要試試」。

▲壽司郎「隱藏版菜單」曝光！鄉民女神實測激推：高級吃法。（圖／翻攝自臉書／黃瓊慧 桃園觀察日記）

▲最後淋上去就完成了。（圖／翻攝自臉書／黃瓊慧 桃園觀察日記）

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