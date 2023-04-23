　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大甲媽出巡！張安樂現身民生地下道迎轎：隊伍沒有以前的氣勢

記者白珈陽、唐詠絮、許權毅／彰化報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎隊伍23日凌晨12時通過彰化民生地下道，統促黨總裁張安樂現身迎轎，他與鎮瀾宮董事長顏清標短暫對談後接手扶轎。雖今年疫情解封，有大量信徒跟著鑾轎隊伍，昨更有15萬人湧進鎮瀾宮，不過張安樂受訪時皺著眉頭表示，今年的隊伍沒有以前的氣勢，少了遠遠就能聽到的鑼鼓、哨角聲，但是很有秩序。

▲▼ 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲張安樂皺眉說道，今年鑾轎隊伍沒有以前的氣勢。（圖／記者唐詠絮攝）

媽祖鑾轎通過民生地下道後，張安樂與地虎堂主吳金虎從顏清標手中接手抬轎，走了數分鐘後離開隊伍，接受媒體訪問。記者問，在接轎前與顏清標的談話內容？張安樂回答，在互相打招呼；得知顏清標近日身體欠安，張安樂說，這2天會找時間跟他聚一聚。

張安樂表示，今年是他第4次迎轎，但今年有點奇怪，沒有以前的氣勢，跟前2次氣勢很旺的經驗不一樣，以前可以很遠就聽到鑼鼓及哨角聲，但今年沒有，顯得很有秩序。他指出，今年統促黨約有100多人前來彰化迎轎。

大甲媽9天8夜進香遶境行程途經台中、彰化、雲林及嘉義，全程約340公里，鑾轎預計22日駐駕彰化市南瑤宮，23日西螺鎮福興宮，24、25日新港奉天宮，26日起程回鑾，30日晚間回駕鎮瀾宮。

▲▼ 。（圖／鎮瀾宮提供）

▲鑾轎隊伍23日凌晨12時通過民生地下道。（圖／鎮瀾宮提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
出國夯！　近7成民眾不知「1重要規定」
和女友赴澳打工「遭毒駕衝撞」雙亡！　媽哭斷腸：獨子就這樣走了
動力火車唱一半...「大咖金曲歌王」現身　全場暴動
八大妹被潑熱湯！知情者爆「她太誇張」　3主角IG遭肉搜曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大甲媽出巡！張安樂現身民生地下道迎轎：隊伍沒有以前的氣勢

今年第一人！大甲媽遶境爆衝突「白衣男遭壓制」　警帶回偵辦

大甲媽3分鐘通過民生地下道！張安樂現身無鬧事　顏清標喊話奏效

男載女友騎到一半…突一陣疼痛「被空氣槍掃射」　警澄清了

硬闖管制區！彰化酒駕男狂按喇叭　見警嚇得尿失禁

和女友赴澳打工「遭毒駕衝撞」雙亡！媽哭斷腸：獨子就這樣走了

土城遭掃射當鋪老闆身分曝光！哥哥是警局「中階警官」

與于美人開講　郭台銘不怕民進黨：高虹安都沒被打死我是他師父

「一級戰區」人龍提早3小時卡位　張安樂將迎轎...警嚴陣以待

快訊／台南北區文賢路民宅火警　3民眾搶救送醫

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

屁孩半夜街上喊部隊起床？　一查身分竟是金門26歲士官

AKIRA秀台語「黃色笑話也要翻譯」　被問2胎...王彩樺救援自爆「更年期了」

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

費鴻泰六連霸立委夢碎！　徐巧芯勝「接住您的傳承」

曾智希吻戲「來真的」老公親自指導　看陳志強拍床戲吃醋：回來演一遍！

大甲媽出巡！張安樂現身民生地下道迎轎：隊伍沒有以前的氣勢

今年第一人！大甲媽遶境爆衝突「白衣男遭壓制」　警帶回偵辦

大甲媽3分鐘通過民生地下道！張安樂現身無鬧事　顏清標喊話奏效

男載女友騎到一半…突一陣疼痛「被空氣槍掃射」　警澄清了

硬闖管制區！彰化酒駕男狂按喇叭　見警嚇得尿失禁

和女友赴澳打工「遭毒駕衝撞」雙亡！媽哭斷腸：獨子就這樣走了

土城遭掃射當鋪老闆身分曝光！哥哥是警局「中階警官」

與于美人開講　郭台銘不怕民進黨：高虹安都沒被打死我是他師父

「一級戰區」人龍提早3小時卡位　張安樂將迎轎...警嚴陣以待

快訊／台南北區文賢路民宅火警　3民眾搶救送醫

糖尿病患不用只喝水！　研究：喝「2飲品」死亡風險降2成

四川妹失業「擺攤賣台灣飯糰」　一天只賣5塊崩潰痛哭

美國眾院兵推：解放軍「8萬人」登陸台灣　美軍擊沉80艘共艦

《鬼滅之刃 刀匠村篇》主題曲下載量衝第一！【我推的孩子】OP緊隨其後

溫子仁《陰兒房》回來了！原班人馬13年重聚　鬼門陰深處最後決戰

大甲媽出巡！張安樂現身民生地下道迎轎：隊伍沒有以前的氣勢

今年第一人！大甲媽遶境爆衝突「白衣男遭壓制」　警帶回偵辦

雷／《牛車來去》最意外結局竟是他！　PTT「評價兩極」：另類神劇

柯震東緊張到失眠！《黑的教育》歐洲首映　1200人起立鼓掌3分鐘

今年起「7年創5.9兆產值」與55.1萬就業機會　國發：加強力道推淨零轉型

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

社會熱門新聞

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

大甲媽過民生地下道！顏清標喊話奏效

女友KTV熱擁陌生男！他氣炸拿開山刀衝包廂

獨子赴澳打工遭撞雙亡！媽淚：孩子就這樣走了

今年第一人！白衣男硬闖管制區遭壓制

土城遭掃射當鋪老闆身分曝！哥哥是警官

15歲槍手轟當舖！撞公車在家休養被逮

吐口水惹禍！國中生頭部遭重擊送醫

潑湯原因曝！閨密為2萬佣金撕破臉

男稱空氣槍掃射　警澄清是石頭惹禍

台中八大妹被潑湯　正面影片曝光

「八大女被潑湯」錄影者曝光！　還原互毆原因

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

酒駕男狂按喇叭　見警尿失禁被逮

更多熱門

相關新聞

大甲媽繞境爆衝突！白衣男硬闖管制區遭壓制

大甲媽繞境爆衝突！白衣男硬闖管制區遭壓制

台中大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動21日晚間起駕，並於22日深夜11時58分通過一級戰區民生地下道，為了防止搶轎事件再度重演，警方周邊行經路段全部封閉，並部署542名警力，嚴防有人藉機滋事鬥毆。不過，稍早仍傳出一名白衣男子硬闖管制小巷，遭警方包圍壓制，後續帶回派出所偵辦。

大甲媽過民生地下道！顏清標喊話奏效

大甲媽過民生地下道！顏清標喊話奏效

酒駕男狂按喇叭　見警尿失禁被逮

酒駕男狂按喇叭　見警尿失禁被逮

「一級戰區」人龍提早3小時卡位

「一級戰區」人龍提早3小時卡位

王惠美誓洗刷「一級戰區」污名

王惠美誓洗刷「一級戰區」污名

關鍵字：

大甲媽鑾轎彰化鎮瀾宮顏清標張安樂民生地下道

讀者迴響

熱門新聞

八大妹「遭熱水毀容」草爺發聲

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

動力火車唱一半...他突出聲飆嗓！　竟是「超大咖金曲歌王」全場暴動

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

獨／炎亞綸罕見爆哭！手抱「一出生被棄養女嬰」父愛爆棚

大便拉不乾淨！她一照慘罹「冠軍癌」　醫揭13大警訊別拖

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

身心狀態堪慮！VIVIZ信飛部分行程宣布取消

近7成民眾不知「回國1重要規定」

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

大樓要外送員「繳管理費」！同行見公告氣炸

大甲媽過民生地下道！顏清標喊話奏效

更多

最夯影音

更多
17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光
40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面