大甲媽出巡！張安樂現身民生地下道迎轎：隊伍沒有以前的氣勢

記者白珈陽、唐詠絮、許權毅／彰化報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎隊伍23日凌晨12時通過彰化民生地下道，統促黨總裁張安樂現身迎轎，他與鎮瀾宮董事長顏清標短暫對談後接手扶轎。雖今年疫情解封，有大量信徒跟著鑾轎隊伍，昨更有15萬人湧進鎮瀾宮，不過張安樂受訪時皺著眉頭表示，今年的隊伍沒有以前的氣勢，少了遠遠就能聽到的鑼鼓、哨角聲，但是很有秩序。

▲張安樂皺眉說道，今年鑾轎隊伍沒有以前的氣勢。（圖／記者唐詠絮攝）

媽祖鑾轎通過民生地下道後，張安樂與地虎堂主吳金虎從顏清標手中接手抬轎，走了數分鐘後離開隊伍，接受媒體訪問。記者問，在接轎前與顏清標的談話內容？張安樂回答，在互相打招呼；得知顏清標近日身體欠安，張安樂說，這2天會找時間跟他聚一聚。

張安樂表示，今年是他第4次迎轎，但今年有點奇怪，沒有以前的氣勢，跟前2次氣勢很旺的經驗不一樣，以前可以很遠就聽到鑼鼓及哨角聲，但今年沒有，顯得很有秩序。他指出，今年統促黨約有100多人前來彰化迎轎。

大甲媽9天8夜進香遶境行程途經台中、彰化、雲林及嘉義，全程約340公里，鑾轎預計22日駐駕彰化市南瑤宮，23日西螺鎮福興宮，24、25日新港奉天宮，26日起程回鑾，30日晚間回駕鎮瀾宮。

▲鑾轎隊伍23日凌晨12時通過民生地下道。（圖／鎮瀾宮提供）