3歲女兒爬對外窗「7樓墜落亡」　單親父超自責：出門10分鐘就出事

▲3歲女童搬凳子爬上對外窗，懸掛半空墜落身亡。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大同區重慶北路2段一處大樓，25日晚上發生1名女童不慎爬出對外窗、懸掛在半空，最後抓不住墜落身亡，整個過程都被目擊者看到，而當時擔任大樓管委會財委的父親則在開會，聽聞女兒墜落也立刻陪同前往醫院，警方在現場發現女童墜落的對外窗旁有一個凳子，不排除是女童自己搬凳子爬出對外窗後墜落亡。

警方調查，3歲的曹姓女童與31歲的父親從2019年搬進北市重慶北路2段的大樓，曹男與前妻離異，雖然共同撫養女兒，但因父母並無同住，所以大半部分還是由曹男照料。

據了解，曹男在科技公司擔任硬體工程師，與女兒住在該住大樓7樓，上班時就將女兒送到幼稚園，25日晚上8時許，曹男因擔任大樓管委會財委，所以前往大樓開管委會，卻沒想到女兒竟然爬上對外窗。

當時女童爬出對外窗後，被目擊者發現她整個人懸在半空中，正要報警時，女童抓不住墜落大樓中庭，曹父聽聞後立刻到場，並陪同救護車將女兒送醫，但仍回天乏術。

警方指出，當時前往女童墜落的窗邊查看，發現地板上有一個小凳子，曹父懷疑應該是女童搬過去後爬上對外窗，目前除移送社會局裁處外，也朝過失致死將曹姓父親送辦。

曹姓父親事後面無表情，不斷壓抑難過情緒，他向警方指出，當天以為只是去開個管委會，沒想到才出門10分鐘就發生憾事，對於疏於照顧也感到相當自責。