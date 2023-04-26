台南淫官「酒店擁8妹」名單曝光！　遭錄性愛光碟才認罪

▲陳凱凌在偵查中認罪，全案移審法院後，法官認為罪嫌重大，有逃亡之虞，將他延押3個月。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

至於涉及索賄遭起訴的陳凱凌，自2020年1月擔任台南市經發局長後，對七股科技工業區及沙崙科學園區等開發案具有規畫及決策權，他在桃園捷運公司擔任總經理期間認識從事營建工程的黃姓業者，不斷對黃訛稱可利用職權影響得標廠商，將七股等地的土方工程轉包給黃的公司承攬，至少五度收受黃所提供的現金逾180萬元，另外還有酒店消費、性交易費及旅館住宿費等共14萬餘元。

▲專案小組搜索陳凱凌辦公室及住處，搜出30萬元現金及業者名片。

離譜的是，疫情期間酒店未營業，陳凱凌為了解決色慾，仍趕到台中要求黃姓業者請他喝花酒，黃男透過酒店媽媽桑安排3名酒店小姐「B女、C女、D女」到台中市西區的鋼琴酒吧陪他，並直接買下B女全場、C女5小時、D女全場，喝酒完後由B女陪宿性交易。

後來，陳凱凌又２度到台中找小姐，黃男透過酒店安排「E女」、「F女」到飯店提供性交易。隔了２個月，陳凱凌又到台中，黃男再請媽媽桑安排4名酒店小姐「G女」、「H女」、「I女」、「J女」坐檯陪酒，陳凱凌同時把「G女」、「H女」帶出場，與其中一人性交易，淫亂程度難以想像。

▲陳凱凌花了4萬9千元買了1具仿真情趣娃娃，據傳還遭偷拍性愛光碟才認罪。

由於台南政壇瘋傳陳凱凌收賄不法，陳原本矢口否認，但被檢調約談後卻坦承不諱，關鍵是他遭偷錄三部性愛光碟，內容火辣宛如A片，他自知難逃法網才認罪。

知情人士向本刊說，陳凱凌性好粉味，尤其是年輕的氣質嫩妹，他幾乎都跑到台中或高雄酒店消費，最喜歡用大哥哥的口吻問酒店妹：「還在大學唸書呀？」看上眼的就框走帶到飯店性交易，週末再固定回新竹陪妻小，甚至把薪資帳戶交給老婆保管，宛如愛家好男人。

▲陳凱凌花天酒地，防疫期間不怕病毒傳染，照常喝酒店及接受廠商性招待。

不過，陳凱凌開銷大，他以孩子要繳保險費、個人及家人支出等理由向廠商索賄，有的業者不敢得罪他，只好乖乖支付5萬至50萬不等現金，檢調清查他的資金，發現大筆異常現金收入，懷疑他另向別的廠商索賄。有趣的是，陳凱凌還花了4萬9,000元買了一具仿真情趣娃娃，由於他除涉入太陽光電業紛爭，另遭檢舉在靈骨塔、柳科汙水焚化爐等案索賄，詳情有待檢方查明，以還給全民公道。

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