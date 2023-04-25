陳玉珍宴請12位國民黨立委　郭台銘帶弟弟跟兒子出席

▲郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳玉珍是唯一公開支持鴻海創辦人郭台銘參選2024總統的藍委，她今（25日）晚間宴請12位黨內立委，但座上嘉賓還包含郭台銘，以及其弟郭台強、兒子郭守正。陳玉珍表示，郭台銘要爭取國民黨徵召，所以請郭來聽聽藍委的意見。陳玉珍也透露，據她了解，並非大部分的藍委都挺侯友宜。

陳玉珍25日晚間在台北市大安區一家餐廳宴請藍委，出席的包含李貴敏、王鴻薇、廖婉汝、吳斯懷、呂玉玲、林文瑞、張育美、吳怡玎、廖國棟、孔文吉、徐志榮、鄭天財等12人。但這場以宴請黨內立委為主的餐會，郭台銘、郭守正、郭台強及郭台銘辦公室新聞聯絡人何龢均也是座上客。

陳玉珍受訪表示，主要是由她做東，分批邀請國會的兄弟姊妹，感謝這麼多年對她的照顧，而因為郭台銘要爭取國民黨的徵召，所以請郭來聽聽藍委的意見。

由於先前傳出國民黨團多數立委挺新北市長侯友宜參選2024，陳玉珍說，這不確實，她曾分別私下跟其他委員聊天討論選情，大家一致就是支持國民黨徵召的候選人，但非如某些媒體所說，大部分都挺侯，「根據我的了解就不是這樣子」；陳也強調，受邀的委員一致的意見，就是不管國民黨徵召誰，都會團結支持。

對於今晚出席的藍委是否非挺侯派？陳玉珍澄清，倒也不要這樣解讀，都是挺中華民國派。至於邀請郭台銘的原因，陳玉珍指出，主要是郭爭取藍軍提名，所以請郭來跟同仁們討論，算是請益。