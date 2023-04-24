調查局本部「暗夜惡火」警鈴大響　資安處設備全燒毀！

▲法務部調查局位於新北市新店區的局本部廉政大樓，24日晚間發生大火。（圖／新北市消防局提供）

記者黃哲民／台北報導

法務部調查局位於新北市新店區的局本部，今（24日）晚8點多發生火警，正面建築群第2棟的廉政大樓1樓陷入火海，正在該樓層資通安全處辦公室加班的調查官及時逃出，幸無人員傷亡，但設備付之一炬，雖然調查局表示電腦資料都有異地備份，不影響日常工作與辦案任務，但要重建辦公設備與案卷文件資料，仍須花費不少時間與經費。

調查局今晚10點多發布新聞稿，指出局本部值班警衛同仁於今（24日）晚20時42分警鈴聲響後，發現局本部廉政⼤樓⼀樓出現火勢，消防隊獲報後於20時47分到場滅火，並於15分鐘內將⽕勢撲滅。局長王俊力於現場瞭解狀況，現場無⼈員傷亡，且辦公室內相關電子資料皆有備份，不影響本局⼯作運行，⽕警發生原因及後續情況將由消防人員鑑識。

▲法務部調查局位於新北市新店區的局本部廉政大樓，24日晚間發生大火。（圖／新北市消防局提供）

據悉，火警發生時，失火的廉政大樓1樓資通安全處電腦偵辦科仍有2、3位調查官在加班，他們聞到濃濃燒焦臭味，急忙跑到戶外，此時消防警報也響起，大門警衛立刻打119通報消防隊救火，匆忙中不確定起火位置，火勢沒向上延燒，但因火勢猛烈，加上廉政大樓屋齡已老，可能會有結構安全疑慮，調查局也將委請專家仔細檢查，必要時先疏散同棟其他單位辦公地點。

調查局近年致力強化自身偵辦網路犯罪與反制網路攻擊能力，包括防駭打詐、破解假訊息、防範敵對勢力網路滲透作戰與虛擬資產偵查工作，資通安全處扮演重要尖兵，電腦偵辦科更是任務最繁重的單位，包括近期和金融機構、國家重要基礎設施簽訂資安聯防MOU，都是重要工作，尤其明年還有2024總統大選的考驗，此時遭逢祝融之災，不僅財物損失仍待清點，對調查局辦案戰力更是不小的打擊。