　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

調查局本部「暗夜惡火」警鈴大響　資安處設備全燒毀！

▲▼法務部調查局位於新北市新店區的局本部廉政大樓，24日晚間發生大火。（圖／新北市消防局提供）

▲法務部調查局位於新北市新店區的局本部廉政大樓，24日晚間發生大火。（圖／新北市消防局提供）

記者黃哲民／台北報導

法務部調查局位於新北市新店區的局本部，今（24日）晚8點多發生火警，正面建築群第2棟的廉政大樓1樓陷入火海，正在該樓層資通安全處辦公室加班的調查官及時逃出，幸無人員傷亡，但設備付之一炬，雖然調查局表示電腦資料都有異地備份，不影響日常工作與辦案任務，但要重建辦公設備與案卷文件資料，仍須花費不少時間與經費。

調查局今晚10點多發布新聞稿，指出局本部值班警衛同仁於今（24日）晚20時42分警鈴聲響後，發現局本部廉政⼤樓⼀樓出現火勢，消防隊獲報後於20時47分到場滅火，並於15分鐘內將⽕勢撲滅。局長王俊力於現場瞭解狀況，現場無⼈員傷亡，且辦公室內相關電子資料皆有備份，不影響本局⼯作運行，⽕警發生原因及後續情況將由消防人員鑑識。

▲▼法務部調查局位於新北市新店區的局本部廉政大樓，24日晚間發生大火。（圖／新北市消防局提供）

▲法務部調查局位於新北市新店區的局本部廉政大樓，24日晚間發生大火。（圖／新北市消防局提供）

據悉，火警發生時，失火的廉政大樓1樓資通安全處電腦偵辦科仍有2、3位調查官在加班，他們聞到濃濃燒焦臭味，急忙跑到戶外，此時消防警報也響起，大門警衛立刻打119通報消防隊救火，匆忙中不確定起火位置，火勢沒向上延燒，但因火勢猛烈，加上廉政大樓屋齡已老，可能會有結構安全疑慮，調查局也將委請專家仔細檢查，必要時先疏散同棟其他單位辦公地點。

調查局近年致力強化自身偵辦網路犯罪與反制網路攻擊能力，包括防駭打詐、破解假訊息、防範敵對勢力網路滲透作戰與虛擬資產偵查工作，資通安全處扮演重要尖兵，電腦偵辦科更是任務最繁重的單位，包括近期和金融機構、國家重要基礎設施簽訂資安聯防MOU，都是重要工作，尤其明年還有2024總統大選的考驗，此時遭逢祝融之災，不僅財物損失仍待清點，對調查局辦案戰力更是不小的打擊。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
人妻「獻身校長」！換兒進明星學校　綠帽夫崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

調查局本部「暗夜惡火」警鈴大響　資安處設備全燒毀！

快訊／台南柳營民宅火警傳受困　消防救出6人「2人送醫」

快訊／台南驚傳重大自撞車禍　2人送醫1人無生命跡象

快訊／新店調查局晚間大火！一樓資安處「全面燃燒」　警消急灌救

毒趴2少女剛暴斃立馬約妹續攤　金毛男被聲押理由出爐

快訊／金毛男摩鐵開毒趴　害「2少女暴斃」棄屍樓梯間！遭聲押禁見

全台最美高架橋驚見「無臉男」！ 網轟：有夠蠢　警方說話了

2少女才暴斃…金毛男又揪21歲妹開趴！買潤滑液「吃威而鋼」狂歡

「詭異沉澱物」蘋菓西打全下架！金門回收825瓶　偷賣最重罰300萬

陸船走私44公噸牛肚！全是疫區畜產品　馬祖海巡摸黑逮4人

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

不給加LINE！女回家搬救兵 搞笑爸聽荒唐原因忙道歉

調查局本部「暗夜惡火」警鈴大響　資安處設備全燒毀！

快訊／台南柳營民宅火警傳受困　消防救出6人「2人送醫」

快訊／台南驚傳重大自撞車禍　2人送醫1人無生命跡象

快訊／新店調查局晚間大火！一樓資安處「全面燃燒」　警消急灌救

毒趴2少女剛暴斃立馬約妹續攤　金毛男被聲押理由出爐

快訊／金毛男摩鐵開毒趴　害「2少女暴斃」棄屍樓梯間！遭聲押禁見

全台最美高架橋驚見「無臉男」！ 網轟：有夠蠢　警方說話了

2少女才暴斃…金毛男又揪21歲妹開趴！買潤滑液「吃威而鋼」狂歡

「詭異沉澱物」蘋菓西打全下架！金門回收825瓶　偷賣最重罰300萬

陸船走私44公噸牛肚！全是疫區畜產品　馬祖海巡摸黑逮4人

南投縣原民局提供41個暑期工讀機會　月薪26.4K受理報名至4／30

桃園國民運動中心三年來使用人次下滑四成　市議員要求體育局正視

航太廢料化身藝術　漢翔落實企業永續

母親節桌菜加碼蛋糕康乃馨　還有加價送整尾龍蝦

交互掩護實彈射擊　陸軍強化小部隊戰鬥

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

社會熱門新聞

台中潑湯女出血　就醫診斷為「先兆性流產」

台中潑湯女先兆性流產　婦產科醫師說話了

三寶婦衝平交道「攔停太魯閣號」！鐵警要罰

摩鐵狂歡5hrs！金毛男曝「魚訊花錢叫來的」

台南仁德區德崙路傳疑自撞2人送醫

她搭公車遇鄰座男打手槍　律師反嗆：噁心還看

快訊／國寶雕刻家朱銘「住處輕生亡」

全台最美高架橋驚見「無臉男」！ 網轟：有夠蠢

八大女遭潑熱湯　T妹曝暴力討債SOP

1年半走3個…夫肝癌逝世「兒女車禍亡」！彰化媽淚崩

獨／美食街阿嬤員工遭推倒！老闆暴怒原因曝　櫃位停業中

快訊／機車騎上國道！　半小時走8公里

救護車翻落田間！癌末男送醫不治

國寶級大師朱銘自宅輕生亡　字條僅寫4個字

更多熱門

相關新聞

即／新店調查局晚間大火！傷亡不明

即／新店調查局晚間大火！傷亡不明

新北市新店區中華路法務部調查局24日晚間驚傳大火，該棟建築物冒出熊熊大火與濃煙。警消獲報後立即前往灌救，火勢已在晚間9點08分控制，受困、傷亡人數尚不明，起火原因還有待進一步調查釐清。

南消四大協同中崙工業區辦企業防災搶救演練

南消四大協同中崙工業區辦企業防災搶救演練

北京長峰醫院火災　國務院3天後宣布介入調查

北京長峰醫院火災　國務院3天後宣布介入調查

南消三大隊宣導檢視神明廳火災風險因子

南消三大隊宣導檢視神明廳火災風險因子

淡水1家8口惡火悲劇！社會局致贈20萬救助金

淡水1家8口惡火悲劇！社會局致贈20萬救助金

關鍵字：

調查局火災資通安全祝融付之一炬

讀者迴響

熱門新聞

《嗨！營業中》無預警爆集體請辭

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

台中潑湯女出血　就醫診斷為「先兆性流產」

AV傳奇女優回歸！　神之乳暴動

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

Jennie「無罩戰服」一舉手辣噴鼻血

達美樂「披薩便當」限時下殺99元

台中潑湯女先兆性流產　婦產科醫師說話了

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

焦糖汪養出夢幻毛色　仙氣帥暈千人

三寶婦衝平交道「攔停太魯閣號」！鐵警要罰

摩鐵狂歡5hrs！金毛男曝「魚訊花錢叫來的」

高雄3國小「全校不足40生」確定掰了！

台南仁德區德崙路傳疑自撞2人送醫

遭老婆婚變　鄭浩南「現身麵攤」近照網看呆

更多

最夯影音

更多
2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂
騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面