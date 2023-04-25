春雨悄悄快閃！下波變天雨區擴大　溫度「狂掉9度」時間曝

▲下波鋒面周六入夜到周日通過，北台灣有感降溫。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面今悄悄掠過，不過華南水氣通過，明天上半天北部、東部，以及中南部山區有局部短暫雨，午後中南部山區有較大雨勢；周四(27日)起天氣好轉，下波鋒面周六(29日)入夜後到周日(30日)通過台灣，雨區將擴大北部、東部、中部和南部山區，其中周日北台灣有感降溫，溫度驟降9度。

氣象局預報員葉致均表示，一波微弱鋒面今(25日)上午悄悄掠過北部近海，目前已慢慢離開，不過華南還是有水氣移入，中部以北沿海有水氣通過，明天(26日)上半天也會有水氣，北部、東部以及中南部山區有局部短暫雨，明天中部清晨也會有零星飄雨，中南部山區午後熱力作用有較大雨勢。

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葉致均指出，明天冷空氣會增強，高壓南下，溫度會再降1到2度，北部氣溫約19到21度，其他地方沒有太大變化。

周四天氣好轉，僅北部山區、東半部有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；類似天氣將持續到周六白天。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

葉致均指出，下一波鋒面將在周六入夜通過台灣，並將影響到周日(30日)，下波鋒面雨勢將擴大，除北部、東部，以及南部山區外，中部地區也會有降雨。

溫度部分，周日白天北台灣也將出現有感降溫，高溫將從前一天的28度到30度降至周日的21到22度，北台灣氣溫將降約8到9度，其他地區則略降3到4度。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

周一(5月1日)鋒面遠離，東北季風減弱，天氣好轉，北部及東北部氣溫回升，東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

葉致均表示，下周預估還會有鋒面影響，時間點可能是下個周末(5月6日或7日)。此外，4月28日、29日西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；29日馬祖亦有局部霧或低雲影響能見度。