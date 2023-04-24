大片雲系通過！北部迎雨「放晴時間」曝　一周內2次變天雨區出爐

記者李宜秦／台北報導

今日有雲系通過台灣附近，造成北部出現較明顯降雨，中央氣象局表示，預計今日下半天雨勢就會趨緩，然而周二晚上到周三又會受到鋒面通過及東北季風影響，北部、東半部、中南部山區再度轉雨，溫度也會下降，周四到周六為穩定好天氣，周六晚上則會再次變天。

▲今日台灣上空雲量多，降雨機率高。（圖／氣象局）

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氣象局預報員李孟軒表示，今日台灣上空雲量偏多，降雨主要集中在北部，高溫約22到24度，東半部也有短暫降雨，下半天雲系遠離台灣北部降雨逐漸緩和，午後中南部山區留意局部陣雨。

明日降雨較今日少，北部有零星雨勢、東半部局部陣雨，中部山區、南部地區則是午後可能有陣雨。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

周二晚上到周三東北季風增強，帶來較多水氣，北部、東半部、中南部山區降雨機率高，北部較為涼冷，白天高溫只有20度左右，花東、中南部溫度略降，感受舒適。

周四東北季風減弱，到周六的天氣都較為穩定，只有北部山區、東半部、午後的中南部山區有零星雨，這期間各地溫度也會回升。周六晚上鋒面接近，到周日北部、東半部有局部陣雨，中南部山區有短暫陣雨。

不過李孟軒表示，這兩波降雨跟上周的鋒面相比，帶來的雨量都比較少，對中南部水情幫助有限。