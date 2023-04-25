　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

變天倒數！春雨炸2地　下波鋒面雷雨彈轟炸區出爐

▲▼寒流,冷氣團,低溫,冬天,下雨,雨天,保暖。（圖／記者周宸亘攝）

▲今晚起將變天，北部、東北部將出現降雨。（圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

今(25日)午後中南部山區將有熱力作用帶來降雨，今晚到明天(26日)有微弱鋒面尾端快速掠過，北部、東半部持續有短暫陣雨的機會，下波鋒面周末報到，到時北部、東半部天氣再度轉差，降雨增多，不排除有局部雷雨出現的機會。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今(25日)白天東北季風稍減弱，但北部、東半部仍多雲到陰，有局部短暫陣雨天氣，今晚到明天(26日)因為微弱鋒面尾端快速掠過，東北季風又會再度增強，北部、東半部持續有短暫陣雨的機會，雨勢不大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇表示，今中部、南部雖不受到東北季風影響，但白天溫度偏高，中午過後在中部、南部山區都有熱力作用造成雲層發展帶來的降雨訊號，高屏山區比較明顯，不排除有局部較大雨勢，前往山區活動的朋友請多加留意。這種山區午後的降雨對中南部平地沒什麼影響，但對於南部地區的旱象來說是個不錯的幫助，在還沒有梅雨大規模降雨來臨之前，不無小補。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

由於持續受東北季風以及雲量偏多的影響，北部、東半部白天高溫相對較偏涼，今天(25日)因為季風相對減弱，北部、東半部高溫會上升到24-27度左右，今晚到明天(26日)東北季風增強，明天白天高溫又將明顯下降，尤其桃園、大台北、基隆、宜蘭一帶，明天(26日)高溫又會降到20度上下，竹苗及花東一帶也會降到22-25度，溫度變化較大。中部、南部因為不受到東北季風影響，天氣相對較好，今明兩天(25-26日)白天高溫普遍可到30度上下，南部又會比中部來得更熱一點。

吳聖宇表示，周四(27日)開始到周六(29日)東北季風明顯減弱，轉為南風暖空氣影響，北部、東半部地區天氣好轉，雖然還有些零星降雨的預報，不過已經不影響外出活動。中南部山區中午過後仍可能有些局部降雨的機會，但範圍縮小，雨量也減少。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

暖空氣影響下，北部、東半部白天高溫將顯著回升，周五、周六(28-29日)這兩天，北部高溫有機會到30度以上，悶熱感覺較明顯，中南部則會更為暖熱。

下波鋒面周末報到，吳聖宇表示，周六晚間到周日(30日)又將有另一波鋒面掠過，到時北部、東半部天氣再度轉差，降雨增多，不排除有局部雷雨出現的機會，中部、南部仍不受到影響，要留意的還是山區午後因為熱力作用雲層發展造成的局部降雨。鋒面過後東北季風會略增強，北部、東半部不穩定的天氣可能延續到下周一(5月1日)，持續會有些短暫陣雨的可能性，勞動節連續假期建議可以往中南部走，會比較不受到天氣的影響。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
聯華大火！　60種熱門產品全出自這裡
國道1號驚見10歲童獨走路肩！　驚險畫面曝
快訊／台積電500元破了！　市值失守13兆
快訊／聯華大火7人亡！　廠長回應了
曾文水庫下降　「希臘式建築」冒出！
獨／47年女校走入歷史！　「首招男生」改名了
聯華大火奪7命！　1逃生致命錯誤曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／台鐵又接恐嚇「停車場休旅車放3炸彈」 要求釋放弘仁會成員　

老公1個月回家1次！她提離婚「誰能忍受」　一票卻罵爆：沒同理心

疫後大航運時代！華航擴大招百人　起薪「內勤41k、機師20萬」

行人地獄？企鵝妹環島驚「好多卡車」　鄉民看地點秒懂：超危險

曾文水庫驚見希臘式建築「整齊圓柱體」　全球首創工法...畫面曝光

變天倒數！春雨炸2地　下波鋒面雷雨彈轟炸區出爐

港澳生可來台讀高中五專！41校今起辦線上教育展　5月赴港宣傳招生

通勤月票7月上路！侯友宜喊話3年200億不夠　鄭文燦：將檢討預算

成立近1200天！指揮中心確定解散　周四舉辦終場記者會

「LINE筆記本」身邊人都這樣用！內行搖頭：怕被偷看

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

2度開毒趴害死2少女！冷血金毛男遭壓地上銬　傳播妹嚇壞蹲床邊

獨／台鐵又接恐嚇「停車場休旅車放3炸彈」 要求釋放弘仁會成員　

老公1個月回家1次！她提離婚「誰能忍受」　一票卻罵爆：沒同理心

疫後大航運時代！華航擴大招百人　起薪「內勤41k、機師20萬」

行人地獄？企鵝妹環島驚「好多卡車」　鄉民看地點秒懂：超危險

曾文水庫驚見希臘式建築「整齊圓柱體」　全球首創工法...畫面曝光

變天倒數！春雨炸2地　下波鋒面雷雨彈轟炸區出爐

港澳生可來台讀高中五專！41校今起辦線上教育展　5月赴港宣傳招生

通勤月票7月上路！侯友宜喊話3年200億不夠　鄭文燦：將檢討預算

成立近1200天！指揮中心確定解散　周四舉辦終場記者會

「LINE筆記本」身邊人都這樣用！內行搖頭：怕被偷看

2男誆買50隻保育類「蘇卡達象龜」　噴賣家辣椒水丟包用搶的

王永慶在17.6元賣光台積電 千金難買早知道！

獨／台鐵又接恐嚇「停車場休旅車放3炸彈」 要求釋放弘仁會成員　

安格斯12星座一周運勢4／24-4／30　牡羊桃花降臨、摩羯放過自己

快訊／詹皇恐怖22分20籃板　湖人季後賽首輪3勝1敗聽牌

大谷翔平連2戰安打　運動家延長賽1分險勝天使

T1提升賽事品質　今自季後挑戰賽起聘外籍裁判共同執法

火警15人躲冷凍庫死傷慘　高大成：濃煙會竄進來...15mins就奪命

味全龍跳「開花舞」林智勝最會扭！小龍女：還是你們上來跳？

日本地方美食「烏鴉刺身」超美味？　官方急澄清：吃下肚可能致死

生活熱門新聞

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

午後變天！　今晚雨區擴大

梅雨快來！　最新預測時間出爐

一夜連4震　最大規模4.2、震度4級

可能意外懷孕！　4生肖女上半年有望閃婚

明中南部午後有大雨！勞動節連假先濕後乾

獨／純女校又少一所！北市達人女中「首招男生」

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

大甲媽遶境！小6女童擺攤　紙牌3個字真相曝

到飯店用餐花2021元！公公突噴1句話超尷尬

泰情侶遊西門町點名：台灣人　案情不單純！原來在炫耀

白天驟降6度　半個台灣一片藍濕透

更多熱門

相關新聞

明中南部午後有大雨！勞動節連假先濕後乾

明中南部午後有大雨！勞動節連假先濕後乾

明日天氣較為不穩定，白天在東半部、基隆北海岸、北部山區有少許降雨，午後中部山區、南部地區有雷陣雨，且雨勢會比較大，明晚開始東北季風增強，北部、東半部、中南部山區降雨機率提高，周三北部、宜蘭整天都只有20度上下，另周六晚上到周日也會有鋒面影響，下周一也就是勞動節天氣回穩。

大片雲系通過！北部放晴時間曝

大片雲系通過！北部放晴時間曝

濕冷降溫一口氣回1字頭　下周快速變天

濕冷降溫一口氣回1字頭　下周快速變天

白天驟降6度　半個台灣一片藍濕透

白天驟降6度　半個台灣一片藍濕透

竹山鎮公所推薦鮮嫩清甜、價格親民的當季桂竹筍

竹山鎮公所推薦鮮嫩清甜、價格親民的當季桂竹筍

關鍵字：

天氣風險天氣春雨鋒面

讀者迴響

熱門新聞

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

佩甄曾痛哭爆婚變…老公又衰爆「出軌大胸小三」！

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

父子遭噴汽油險焚身　勇爸一拳KO鄰居救子

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

即／張榮發遺囑官司　二審仍判張國煒勝訴

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面