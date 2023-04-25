變天倒數！春雨炸2地　下波鋒面雷雨彈轟炸區出爐

▲今晚起將變天，北部、東北部將出現降雨。（圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

今(25日)午後中南部山區將有熱力作用帶來降雨，今晚到明天(26日)有微弱鋒面尾端快速掠過，北部、東半部持續有短暫陣雨的機會，下波鋒面周末報到，到時北部、東半部天氣再度轉差，降雨增多，不排除有局部雷雨出現的機會。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今(25日)白天東北季風稍減弱，但北部、東半部仍多雲到陰，有局部短暫陣雨天氣，今晚到明天(26日)因為微弱鋒面尾端快速掠過，東北季風又會再度增強，北部、東半部持續有短暫陣雨的機會，雨勢不大。

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吳聖宇表示，今中部、南部雖不受到東北季風影響，但白天溫度偏高，中午過後在中部、南部山區都有熱力作用造成雲層發展帶來的降雨訊號，高屏山區比較明顯，不排除有局部較大雨勢，前往山區活動的朋友請多加留意。這種山區午後的降雨對中南部平地沒什麼影響，但對於南部地區的旱象來說是個不錯的幫助，在還沒有梅雨大規模降雨來臨之前，不無小補。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

由於持續受東北季風以及雲量偏多的影響，北部、東半部白天高溫相對較偏涼，今天(25日)因為季風相對減弱，北部、東半部高溫會上升到24-27度左右，今晚到明天(26日)東北季風增強，明天白天高溫又將明顯下降，尤其桃園、大台北、基隆、宜蘭一帶，明天(26日)高溫又會降到20度上下，竹苗及花東一帶也會降到22-25度，溫度變化較大。中部、南部因為不受到東北季風影響，天氣相對較好，今明兩天(25-26日)白天高溫普遍可到30度上下，南部又會比中部來得更熱一點。

吳聖宇表示，周四(27日)開始到周六(29日)東北季風明顯減弱，轉為南風暖空氣影響，北部、東半部地區天氣好轉，雖然還有些零星降雨的預報，不過已經不影響外出活動。中南部山區中午過後仍可能有些局部降雨的機會，但範圍縮小，雨量也減少。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

暖空氣影響下，北部、東半部白天高溫將顯著回升，周五、周六(28-29日)這兩天，北部高溫有機會到30度以上，悶熱感覺較明顯，中南部則會更為暖熱。

下波鋒面周末報到，吳聖宇表示，周六晚間到周日(30日)又將有另一波鋒面掠過，到時北部、東半部天氣再度轉差，降雨增多，不排除有局部雷雨出現的機會，中部、南部仍不受到影響，要留意的還是山區午後因為熱力作用雲層發展造成的局部降雨。鋒面過後東北季風會略增強，北部、東半部不穩定的天氣可能延續到下周一(5月1日)，持續會有些短暫陣雨的可能性，勞動節連續假期建議可以往中南部走，會比較不受到天氣的影響。