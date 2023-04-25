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「2023 Let's購台北 消費歡樂抽」如何抱走500萬現金？全攻略都給你！

2023 Let`s購台北 消費歡樂抽（圖／臺北市政府提供）

圖、文／臺北市政府提供

6,000元現金你花完了嗎？今年臺北市政府推出的購物節抽獎活動，獎項比往年多，規劃了1,500個獎項，最大獎更大手筆的直接砸錢送500萬現金！到底今年抽什麼？如何提高中獎機會，三大攻略一次帶你看！

攻略一、申請載具，登錄使用雲端發票，發票資訊不漏Key
使用雲端發票不僅提高發票的中獎機會，本次的抽獎活動也串接了財政部系統，讓你的消費資訊全部匯入活動系統，再也不怕回家忘記登錄發票資訊，同時降低手動輸入發票資訊而有輸入錯誤的風險，非常方便！

攻略二、至友好特店消費，抽獎序號2倍送
本次抽獎活動，共有上千家的臺北市店家加入友好特店，只要至活動官網查詢最近的友好特店，接著勇敢入店消費，抽獎序號直接2倍送！也就是說，同樣消費200元，至臺北市一般店家會得到一組序號，至友好特店消費，可以得到2組序號，中獎機會瞬間提高2倍。快到官網看看時常活動的範圍內有哪些友好特店吧！

攻略三、勾選身分別，享專屬限定加碼抽
今年度，為造福學生族群及提升臺北市民對臺北市的認同感，只要在官網註冊會員時，勾選身份別，才能享有特殊身份限定加碼抽。中獎時，再提供相關身分證明佐證就可以輕鬆Apple系列、除濕機等好物帶回家。

說了這麼多，到底這次活動規劃了哪些抽獎方式？

今年除了例行性的週週抽、四月抽、總抽外，活動開跑第一週還有推出雲端發票早鳥抽、五月加碼母親節感恩抽，另外還有臺北市民專屬抽及學生加碼專屬抽，眾多好獎怎麼抽都抽不完，就是要讓大家拿到手軟！絕對可以讓你的6,000元現金變得物超所值！

2023 Let`s購台北 消費歡樂抽（圖／臺北市政府提供）

週週抽
此次規劃六週活動，獎項含黃金、PS5、悠遊付購物金、Apple watch、電競筆電等。當週沒中獎的民眾也別灰心，沒中獎的序號也可以繼續參與抽獎喔！
四月抽
只要在4/30（日）23:59前登錄發票或收據，就有機會成為四月抽的獎項得主!四月抽獎項也相當豐富，不僅有100萬大紅包及Toyota純電休旅車，另外再抽出近125份的熱門好禮！
總抽
為期1.5個月的活動，未中獎的抽獎序號還可以繼續參加下一輪抽獎，人人都有希望在6/6（二）成為500萬現金或其他總抽獎項的幸運兒！
市民加碼抽及學生加碼抽
註冊會員時記得勾選身份，才符合抽獎資格中獎！領獎時也需出示相關身份證明文件！獎項完全是市民及學生的夢幻逸品，有符合抽獎的話絕對不能錯過哦！

以上就是2023Let’s購台北 消費歡樂抽的抽獎全攻略，一起來抽500萬現金吧！

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