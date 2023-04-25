通勤月票7月上路！侯友宜喊話3年200億不夠　鄭文燦：將檢討預算

▲行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材今出席公開活動受訪。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北北基桃1200月票7月上路在即，新北市長侯友宜昨喊話中央3年200億元補貼一定不夠，呼籲重新試算財務讓政策延續下去，行政院副院長鄭文燦表示，目前最重要是7月盡快上路，未來會檢討3年預算是否充足。交長王國材表示，目前最重要是6月底前完成建置，目前先從特別預算支應，若做得好，未來也會延續。

新北市長侯友宜昨（24日）出席基北北桃合辦的「基北北桃公共運輸合作發展論壇」，提到1200月票將上路，指面對全國通勤月票，中央政府提供的3年200億補貼一定不夠，呼籲重新進行財務試算，讓政策能夠延續下去。

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針對是否重排預算，行政院副院長鄭文燦出席「2023總統盃黑客松徵件啟動」活動受訪時表示，3年200億元預算要實現平價公共運輸，降低上班族負擔，推動交通低碳轉型，讓首都生活圈紓壓，會檢討3年預算充不充足，目前最重要就是要上路，希望北北桃基可以盡快7月上路，對通勤族是一大福音，最重要課題是讓大家覺得方便好用。

王國材則指出，過去營運補助和月票都是地方政府負責，這次納特別預算200億元補助通勤月票，最重要課題是大家是6月底前把票證系統蓋好，交通部這邊客運和台鐵已推動建置，也請地方對公車、公共自行車、捷運等趕快更改系統，最重要的是實施狀況，希望量可以衝起來，大家一起努力，現在納特別預算，延續若做得好，也會延續來做。