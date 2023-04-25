聯華7死「全倒臥冷凍庫」　專家點致命關鍵：受困後被迫嗆死在裡頭

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聯華食品7死「全倒臥冷凍庫」　專家點保命3關鍵

▲彰化聯華食品大火。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲彰化聯華食品大火。（圖／記者許權毅攝）

記者杜冠霖／台北報導

食品大廠聯華食品彰化廠今天驚傳火警，有15名員工欲逃生，跑到冷凍庫等待救援，但仍不敵濃煙竄入，經搶救後仍有7人宣告不治。消防員工作權益促進會顧問林佳瑋提出3點遭遇火災注意事項，她也表示，火災時絕對不可以逃入冷凍庫或冷藏庫，因為這並非完全密閉空間，且沒有對外窗可供逃離，受困之後只能被嗆死在裡頭。

據消防人員透露，聯華食品工廠四樓為包裝區，不僅有許多隔間，冷凍庫門口僅幾片塑膠簾與外面相隔，濃煙不斷竄入，冷凍庫外側是狹小洗手空間，以及放置員工塑膠鞋、個人物品的鐵櫃、鐵架；冷凍庫內部都是堆高成山的塑膠籃，要躲15人不僅相當擁擠，也無對外窗戶可讓空氣流通，諸多原因都增加員工求生難度。

林佳瑋指出，冷凍庫或冷藏庫並不是一個完全密閉的空間，從現場消防人員的救災狀況可知，濃煙仍然進入冷藏庫／冷凍庫，而人員進入冷凍庫、冷藏庫之後，沒有對外窗可供逃離，是一個封閉空間，受困之後，只能無奈地被迫嗆死在裡頭。

至於遇到工廠大火時，勞工可以怎麼自保？林佳瑋也提出幾點注意事項，包含：

第一、應挑選具有防火能力的空間，例如水泥牆，此外，要特別注意，門的材質不能是塑膠（例如常見的廁所門）。

林佳瑋表示，許多人在家中遇到火警時，第一個直覺反應就是躲到浴室，認為靠近水源，獲救機率較高；但是如果浴室門是使用塑膠門，就千萬不能躲進浴室，因為塑膠門的熔點較低，容易燒融變形，反而無法阻擋煙霧的侵入，造成嚴重的嗆傷風險。

第二、避免躲藏在會造成煙竄入的空間，例如：有對內氣窗、風扇或風管。

第三、挑選具有對外窗的避難空間，這樣才能有利於煙霧排出，以及雲梯車的救援。

林佳瑋指出，過去彰化喬友旅館大火中，不幸殉職的消防員，因為不曉得旅館的房間設計，居然沒有對外窗，再加上一連串的指揮疏失，最終發生不幸。

林佳瑋表示，火災中，最危險的不是火，而是濃煙所造成的嗆亡。罹難者的死因中，被火燒死是少數，被濃煙嗆亡居多，因此選擇能夠隔絕濃煙、有對外窗戶的避難處所，是最重要的。

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