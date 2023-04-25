聯華食品大火奪7命！警消曝「逃生致命錯誤」　開門見人全倒臥在地

▲彰化聯華食品大火。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者許權毅、唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣北斗鎮四海路一段的聯華食品廠，25日清晨6時45分左右發生火警！22名員工受困其中，警消獲報到場救援，其中10人被救出時已無呼吸心跳，經緊急送醫搶救，截至25日上午11時30分止，累計7人宣告不治。彰化消防第四大隊副大隊長江錦松指出，受困員工逃生時，犯下一個致命錯誤。

彰化縣消防局25日清晨6時45分左右接獲民眾報案，聯華食品廠發生火警，陸續出動58輛消防車，121名人力到場救援，趕抵現場後初步判斷，起火點於2樓，現場有22名員工受困，其中20人於起火時從2樓一路往上逃，躲進4樓冷凍庫內。

江錦松表示，受困員工以為冷凍庫相對安全，便將冷凍庫門關起，跟在外面廠區的人員以無線電方式聯繫，但因火勢緣故，濃煙也隨之竄入冷凍庫內，受困員工聲音愈來愈微弱。消防得知後，隨即衝入救援，但打開門卻發現，裏頭已濃煙密布，人員都倒臥在地。

江錦松指出，當火警發生時，正常狀況要往下逃，如果沒有辦法，也要水平移動、遠離火區，致命錯誤就是往上逃跑，因為人跑不贏煙霧。目前整起火警已造成7人死亡，3人仍在搶救中，至於詳細起火原因及經過，仍有待火調人員進一步調查釐清。