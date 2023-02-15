高中生最愛百大熱門科系出爐　台大入榜最多「中正犯罪防治系居首」

▲高中生最愛百大熱門科系出爐，台大有8系入選為全台各大學最多。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

2023高中生最愛百大熱門科系出爐！大學問網站統計過去5個月使用者查詢數據，並在今天公布2023高中生最愛百大熱門科系，發現今（2023）年最受高中生和師長們關注的百大熱門科系，入榜最多大學第一名為台大8系，第二名為成大及台藝大7系，而前10名當中，第1名、第2名仍為長年常據排行榜的中正犯罪防治學系以及政大傳院不分系，台師大雖然以5系入榜居第4名，卻分屬不同學群，顯示台師大轉型後已穩健走出新格局。

大學問網站根據2022年9月1日至2023年1/月31來自180萬人不重複使用者、1082萬筆瀏覽數，從全國2849個科系中排行出點閱率最高的校系，發現今年最受高中生和師長們關注的百大熱門科系當中，4系來自軍警校院、18系來自科技大學、78系為普通大學的科系。

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大學問網站執行長魏佳卉分析，百大熱門科系指出，前10名當中，第1名、第2名仍為長年常據排行榜的中正犯罪防治學系以及政大傳院不分系，當中唯二來自科大的科系、第4名和第7名的嘉南藥學和長庚科大護理都為國考科系。從「2023高中生最愛 百大熱門科系排行榜」中，可以發現今年高中最關注的熱門科系有4大趨勢。

▲台師大在熱門校系居第四名，有5科系入榜，顯示轉型後已穩健走出新格局。（圖／記者許敏溶攝）

魏佳卉指出，首先值得關注的有台師大，百大熱門科系入榜最多大學，第一名為台大8系、第二名為成大及台藝大7系，台大與成大入選不意外，台藝大則因所屬系所多半為最熱門的大傳、建築與設計學群，反而是第4名的台師大卻是最特別，入榜5系科系分屬不同學群，在所屬學群不算最亮眼，但在專門領域卻是領頭羊，例如教育心理輔導、體育和設計等等，顯示台師大轉型後已穩健走出新格局。

其次，魏佳卉認為，值得關注的學群有醫藥衛生、建築與設計、社會心理、大傳，在大學18群當中，入榜最多科系的學群，分別為建築與設計18系、醫藥衛生17系、社會與心理13系及大眾傳播11系。

魏佳卉指出，目前國家人力需求高度關注的資通訊產業，僅有中央資工、台科大資工、台大資工及成大資工等4科系入榜百大熱門科系，在全國大學2849招收學士班系所中，電機相關科系有256系、資訊相關384系，占所有招生系所22.46%，由於有興趣學生為常數分布，隨著少子化，報考人數等比例遞減，即使目前為熱門產業科系，但是各校相關科系關注度就會分散，以至於百大熱門科系入榜僅有4所。



