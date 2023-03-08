AI正夯！新增近70萬中階技術職缺　科大生實作能力具優勢

▲2030年將新增近70萬中階技術人才職缺，科大生的實作能力將是就業一大優勢。（圖／大學問提供）

記者許敏溶／台北報導

根據國發會預估，2030年台灣中階技術人才職缺增加68.1萬人，對於學生來說是好消息，代表就業機會變拖，但教育智庫與產業界今（8日）指出，想要爭取到上述工作前提，必須瞄準產業智慧化、數位化革新趨勢，包括智慧製造、智慧醫療、等領域，選擇適合的專業科系，從科系專業、實習到職場的探索及專業銜接，才能成為產業搶手人才，而技職科大生的實作能力，則是就業的一大優勢。

教育智庫「大學問」今天邀集台達電、日月光、南亞科技、穩懋半導體、國泰飯店觀光事業等上市公司，產業橫跨半導體、電氣能源、智慧製造及觀光等領域，召開「大學選志願 v.s. 2030 產業搶手人才需求」記者會，告訴考生和家長們，企業對於未來人才需求。

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根據國發會預估，2030 年台灣人才需求從1234.4萬人提升到1302.5萬人，增加 68.1 萬中階技術人才職缺，對於今年考大學考生來說是好消息，代表未來畢業工作機會變多，但由於AI蓬勃發展，面對未來數位轉型，也將是職場的新考驗。

「大學問」網站執行長暨台灣教育智庫執行秘書魏佳卉指出，從今年大學招生6大趨勢可以看見，和熱門人力需求產業相關的工程學群、資訊學群、醫藥衛生學群，以及財經學群的數位金融等科系，今年招生名額都有增加，而今年科大提供給高中選填志願的四技申請管道，總共有64校、587系組提供7960名名額，而且多半多是2030年的熱門產業人才科系。

南亞科人力資源處處長謝章志表示，來自技職體系的科大學生，多半具有務實的求學態度，了解自身專長與優勢、實作能力強，更能聚焦專業領域，南亞科鄰近龍華科大、城市科大、亞東科大等學校，經常在半導體晶圓廠生產製造自動化，智能化及智慧化的領域進行緊密的產學實習合作，而實習生除了實習薪資外，還能享有正職員工的多項福利，若表現優異畢業後可直接轉正。

矽格人事行政處資深處長林汶也認同說，科大生腳踏實地並願意配合工作、配合客戶需求達成客戶滿意服務，不放棄任何一個自我專業能力學習機會，總是獲得矽格主管正面評價，常成為主管賦予重任接手公司的重要客戶，而選擇科大好處是可提早與企業接軌，爭取企業實習機會，提早確認自己興趣與志向，甚至沒畢業即就業，提早卡位爭取更快晉升機會。