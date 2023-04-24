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iPhone小偷新手法！竊取用戶「手機控制權」救不回　3步驟可預防

▲▼蘋果公司。（圖／路透）

▲近日傳出有心人士竊取iPhone用戶手機控制權。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

蘋果為了確保用戶 Apple ID 的安全性，早在 2013 年就推出了雙重驗證機制，需要用戶在主密碼之外，提供另一台信任的設備或一組恢復秘鑰（Recovery Key）來驗證。不過，近期卻傳出有不肖份子透過「恢復密鑰」的安全設定，奪取用戶的iPhone控制權，並將手機主人永久鎖在手機之外。對此，蘋果官網提醒用戶，做好3步驟才能保障自己的手機。

根據《華爾街日報》報導，近期有許多「iPhone小偷」會選在公共場合偷窺用戶的iPhone密碼，並動手偷取裝置，成功得手後就能先用原密碼解鎖手機，將「查找我的iPhone」功能關閉讓原主人無法追蹤手機位置，再重置恢復密鑰設定，一旦密鑰被更改，原機主就等同被鎖在帳號外，不僅無法查看照片、訊息等資料，就連手機銀行帳戶裡的錢也可能被盜領。

▲一但手機和密鑰。（圖／記者曾筠淇攝）

▲一旦手機和密鑰遭竊，用戶恐永遠無法進入自己的帳戶。（示意圖／記者曾筠淇攝）

對此，蘋果證實，公司非常重視這類攻擊案例，除了努力保護用戶的帳號、數據外，也一直研究針對此類新威脅的額外保護措施。蘋果官網也呼籲用戶，「丟失手機和密鑰可能會永遠無法進入自己的帳戶，因此你有責任維護對受信任裝置和恢復密鑰的進入權限。」

蘋果也分享保障手機的3步驟，首先是做好「保護手機密碼」，用戶在公共場合解鎖手機時，可以使用Face ID或Touch ID，讓其他人無法輕易取得密碼，或是設置更長、更複雜的數字密碼，增加破解難度。另外，如果用戶發現手機密碼已有外洩疑慮，應立即更改密碼。

其次是設定「輔助密碼」，在手機的螢幕時間設定中選擇設定輔助密碼，使任何人在更改Apple ID前，都需輸入該組密碼。最後則是「定期備份手機」，除了透過iCloud、iTunes備份資料，用戶也可將重要資料存儲到Google Photos、Microsoft OneDrive等其他雲端服務，以分散風險。

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關鍵字：

iPhone手機控制權

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