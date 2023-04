蘋果前工程師爆「未來式」AI科技　電話傳呼可投射到手上

▲蘋果工程師展示一款「未來式」AI設備。(圖/翻攝自推特)



記者廖婕妤/台北報導

一位前蘋果工程師展示了一款「未來式」的AI設備,預料未來iPhone發展,可以將電話傳呼投射到用戶的手上,引發科技圈討論。

《Bussiness Insider》指出,這項消息最開始的源頭來自於在加拿大溫哥華舉行的 2023 年度 TED 大會上,Humane 聯合創始人 Imran Chaudhri(喬杜里)似乎展示了這種工具的力量,他在周四的演講中以一種相當不尋常的方式接聽了電話。

演講到一半的喬杜里被持續不斷的電話鈴聲打斷,但他並沒有伸手去拿口袋裡的設備,而是簡單地翻過手,看著自己的手掌。

「抱歉,這是我的妻子,」喬杜里說,看著手掌上亮起的關於來電的警報。 「我必須得到這個。」喬杜里繼續接聽妻子和 Humane 聯合創始人以及 Apple 校友 Bethany Bongiorno 的電話。

「我們相信人工智能或 AI 將成為設備設計下一次飛躍背後的驅動力,」喬杜里在演講中說。

Humane公司透露,將在未來幾個月發布有關該設備如何工作的更多細節。

