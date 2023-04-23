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蘋果前工程師爆「未來式」AI科技　電話傳呼可投射到手上

▲蘋果工程師展示一款「未來式」的AI設備。（圖／翻攝自推特）

▲蘋果工程師展示一款「未來式」AI設備。（圖／翻攝自推特）

記者廖婕妤／台北報導

一位前蘋果工程師展示了一款「未來式」的AI設備，預料未來iPhone發展，可以將電話傳呼投射到用戶的手上，引發科技圈討論。

《Bussiness Insider》指出，這項消息最開始的源頭來自於在加拿大溫哥華舉行的 2023 年度 TED 大會上，Humane 聯合創始人 Imran Chaudhri（喬杜里）似乎展示了這種工具的力量，他在周四的演講中以一種相當不尋常的方式接聽了電話。

演講到一半的喬杜里被持續不斷的電話鈴聲打斷，但他並沒有伸手去拿口袋裡的設備，而是簡單地翻過手，看著自己的手掌。

「抱歉，這是我的妻子，」喬杜里說，看著手掌上亮起的關於來電的警報。 「我必須得到這個。」喬杜里繼續接聽妻子和 Humane 聯合創始人以及 Apple 校友 Bethany Bongiorno 的電話。

「我們相信人工智能或 AI 將成為設備設計下一次飛躍背後的驅動力，」喬杜里在演講中說。

Humane公司透露，將在未來幾個月發布有關該設備如何工作的更多細節。

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